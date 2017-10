5 millones para que el AVE pare en un pueblo de 26 habitantes, pero no es despilfarro

“ Una estación que se ubicará en la localidad de Otero de Sanabria” con un presupuesto de 5,1 millones de euros. Esa es la licitación anunciada este lunes por Adif, la empresa pública gestora de la red ferroviaria y que está construyendo el AVE a Galicia. Otero de Sanabria es una población que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con 26 habitantes y pertenece al municipio de Palacios de Sanabria, con un total de 260 habitantes. Pero el Ministerio de Fomento no va a gastar 5,1 millones de euros para llevar el AVE a esa aldea. No solo.

A finales del pasado año numerosos medios de comunicación se hicieron eco de lo que presentaron como un ejemplo más del despilfarro del AVE, en particular del gallego. Sin embargo, la “estación” de Otero de Sanabria es más que eso.

Con independencia del coste, la “estación” de Sanabria es una necesidad técnica y de seguridad. E lo que se denomina Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET), espacios que la normativa obliga a habilitar cada ciertos kilómetros, con vías secundarias en las que los trenes pueden apartarse de las vías principales para regular la circulación o parar en caso de emergencia. Cuentan con andenes para el caso de que se tuviese que evacuar al pasaje, así que la “estación” no es más que una edificación de poco porte que se le añade a ese PAET, que es el que se lleva el grueso de esos 5,1 millones. En otras líneas ferroviarias, las propias estaciones de ciudades intermedias pueden hacer ese servicio, pero en la línea a Galicia no hay ninguna ciudad en la que parar en los doscientos kilómetros que separan Zamora de Ourense.

No todos los trenes que circulen por la vía de alta velocidad entre Madrid y Galicia serán AVE, y no todos tendrán parada comercial en Sanabria, por lo que la "estación" no reducirá la velocidad de los primeros pero sí facilitará la circulación y uso de los segundos. Además, la “estación”, el edificio a mayores con el que se busca hacer rentable la necesidad de construir el PAET, no sólo prestará servicio a una villa de 26 habitantes, al igual que estación de Camp de Tarragona no sólo presta servicio a los 1.500 que viven en La Secuita, la localidad vecina de la ciudad de Tarragona en la que se sitúa. La comarca de Sanabria es una de las de mayor atractivo para el turismo de naturaleza de Castilla y León, y la “estación” estará a poco más de 20 kilómetros de la frontera con Portugal, de donde también se prevé que capte pasajeros. La dotación de servicios al rural para evitar su despoblación podría ser otro de los argumentos en defensa de una parada intermedia entre Zamora y Ourense.

Por otra parte, cada kilómetro del AVE, en Galicia o en el resto del Estado, cuesta mucho más que esos 5 millones de euros. Sólo la construcción de la plataforma, los taludes, túneles y viaductos, sin tener en cuenta las vías e instalaciones técnicas que después se superponen a ella, oscila entre los 5 y los 15 millones de euros, según la propia Adif. Una cifra que puede llegar hasta los 50 millones por kilómetro en el caso de los grandes túneles. El debate y las críticas sobre el coste del AVE seguirá abierto. Pero ninguno de los principales argumentos habitualmente enfrentados cuestiona la necesidad técnica de construir el PAET de Sanabria.