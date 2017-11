El nuevo sistema político, todavía sin fraguar

En los Grados en Ciencias Políticas posiblemente se incluya una materia llamada Segunda Transición Española. Entre otras cosas porque los politólogos fueron protagonistas y no analistas. Lo vivido políticamente en estos tres últimos años no es una mera anécdota. Es un verdadero capítulo que ha abierto una nueva etapa política, un nuevo sistema. La ciudadanía impugnó, de forma palmaria, el anterior sistema bipartidista. Parodiando a la Jurado, se les acabó el amor de tanto usarlo. Hemos pasado de un bipartidismo con bisagra nacionalista a un cuadripartidismo con un nacionalismo enrocado en su territorio.

El nuevo sistema político es novel; no está asentado en sus parámetros y magnitudes principales. Incluso, algunos de los nuevos políticos muestran dosis de impericia. Por lo tanto, no está fraguado y necesita tiempo en su sedimentación. Así, hay que contemplar las encuestas electorales con un cierto escepticismo. Los barómetros del CIS, el último en octubre, apenas asoman algunos rasgos relevantes. Quizás el que mayor interés suscita es el hecho de que las transferencias de votos se producen entre los mismos bloques políticos no de un bloque a otro. El eje estereotipado de derecha e izquierda se mantiene a través del tiempo. Pero la competencia electoral se produce dentro de cada espacio no entre los espacios. La competencia es interna no externa. Por ello, el PSOE y Unidos Podemos están en continua gresca. Por otro lado, en estos momentos, el PP pierde confianza en beneficio de Ciudadanos y el PSOE gana confianza en perjuicio de Podemos. Pero es pronto para apreciar si este vaivén tiene carácter de tendencia.

Sobre este sistema político español, dentro de año y medio, se celebrarán elecciones autonómicas en Navarra. Habrá novedades. La primera de ellas, será la más que posible entrada de Ciudadanos en el arco parlamentario. En las últimas, se quedó a las puertas. Si su marca en España mantiene la tendencia al alza será un hecho su entrada. Por otro lado, por lo dicho por sus dirigentes, el acuerdo electoral entre IE y Podemos es algo factible. De hecho, la estrategia conjunta en el Congreso y Parlamento de Navarra no presenta fisuras de calado. En otro orden, los agentes políticos del actual gobierno deberán mutar su discurso; del Cambio a la Continuidad. No es lo mismo atacar que defender la posición. Y finalmente, unos subirán y otros bajarán. Porque en política las derrotas son provisionales y las victorias efímeras.

El resultado de tantas opciones políticas, de tantas lógicas, de tantos cruces de interés y de tan alta competición, será un gobierno en coalición. Habrá varias llaves. La posibilidad de futuros gobiernos no es binaria es múltiple. A mí se me ocurren más de cuatro gobiernos posibles.

Algunos dirán que queda tiempo para eso; pero para antes del verano ya tendremos el escenario prelectoral. Empezarán a bailar los candidatos y candidatas. Los observadores y la ciudadanía en general asistiremos con interés a ese escenario preelectoral. Porque la política nos rodea e influye en nuestras vidas. Salud, educación, vivienda... y un número infinito de relaciones sociales y económicas se ven afectadas por las decisiones, los actores e instituciones políticas. No es de extrañar que la política no nos sea indiferente. Aun cuando sus agentes políticos, los partidos, a veces, no nos satisfagan.