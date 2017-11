Se inaugura en el Centro Huarte la exposición con las obras en los Encuentros de Arte Joven 2017

Los trabajos de los doce artistas seleccionados abordan entre otros temas la crítica social, el análisis psicosocial, el entorno y la identidad, las fronteras o el consumismo, ha explicado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

En la muestra se puede ver la propuesta de Amaia Molinet Dronda, 'The Earth may want to be like it was before existing', con una obra de vídeo y fotografía en la que trabaja sobre "la problemática de la territorialidad como signo de identidad". Por su parte, Marina Lameiro, con la obra 'Young & Beautiful', aborda en su película "el crecimiento de una generación que, en disconformidad con la sociedad y el sistema, se niega a crecer y se encuentra en movimiento y a la búsqueda de un destino".

Roberto Freire González, con 'La corta vida de las cosas útiles', trata en su instalación el tema del consumismo y de la basura que generamos en exceso, y hace un recorrido por las ciudades, "fijándose en los lenguajes que se encuentran fuera del sistema, tanto en lo artístico, como en lo social". El vídeo de Gabriel Pout Lezáun, 'Días de Juicio', es un viaje de ficción postapocalíptico. Paula Carralero Bierzynska presenta en 'Latitudes', una investigación sobre "cómo ha cambiado nuestra relación con el espacio desde que utilizamos Google Maps".

Itsaso Arizcuren Astrain, muestra con sus fotografías en 'Campo de batalla' un debate sobre la confrontación entre la ciudad y la naturaleza. Teresa Del Romero Montes con 'El pequeño fantasma se puso triste', habla a través de sus fotografías, sobre el conocimiento y construcción identitarios. Por su parte, Maite Redondo Gaztelu hace en su instalación, 'Panel I. Una deconstrucción de la imagen paisaje', un análisis de "estereotipos que perpetúan la desigualdad social". Katixa Goldarazena Azpirotz con 'Pintura ikerketa/ monokromoa I', plantea que "no construimos significados desde la experiencia, nos vienen dados", y apunta que "hay que entender la vida naturalmente y no a través de los conceptos".

Víctor Manzanal González-Lara con su instalación 'Subsistence' muestra la escultura como "cualidad superadora del tiempo". María Hernández Laplaza trata a través de sus piezas fotográficas y audiovisuales en 'Jardín Salvaje' la "exploración de la identidad inconsciente, abstracta y emocional del individuo". Finalmente, Aizpea de Atxa trabaja sobre los procesos de cambio urbanos en 'Iragana'.

El director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Rubén Goñi, y la subdirectora de Juventud Adela González, asistirán a la apertura de la muestra.

Paralelamente a la exposición, y en el marco de Encuentros de Arte Joven 2017 en su modalidad de Artes plásticas y Audiovisuales, el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte acoge estos días encuentros con Julia Morandeira, comisaria e investigadora independiente, comisaria residente en la fundación Kadist de París; David Armengol, comisario independiente que ha coordinado proyectos de arte contemporáneo en el Museu dArt Contemporani de Barcelona (MACBA), Caixafòrum i el Centre d Art Santa Mónica (CASM); y con Nerea De Diego, codirectora del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.

El programa de Encuentros de Arte Joven 2017 incluye además debates y talleres en los que se hablará sobre cómo elaborar y redactar un proyecto, escritura en primera persona, las relaciones sociales y la influencia del sistema en la obra artística, o la transformación permanente derivada de las situaciones económicas y sociales actuales.