Esparza pide al Gobierno foral "menos palabrería" con el TAV y el Canal de Navarra y que "pase a los hechos"

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha pedido al vicepresidente de Desarrollo Económico del Ejecutivo foral, Manu Ayerdi, "menos palabrería" y que "envíe los proyectos al Estado para que pueda licitar las obras" del tren de alta velocidad para que se inicien en el año 2018.

Ha pedido que se pase "de las palabras a los hechos" porque "tenemos una oportunidad histórica para impulsar la alta velocidad en Navarra". "El Gobierno no ha estado a la altura hasta ahora y espero que por lo menos no ponga más palos en la rueda y deje que el Gobierno de España, que sí está decidido a impulsarlo, ejecute las obras", ha apuntado.

Sobre el Canal de Navarra, Esparza ha indicado que "se va a redactar el proyecto y espero que el Gobierno de Navarra deje también la palabrería y pase a los hechos, ayude y colabore con el Gobierno de España para que la segunda fase del Canal llegue a la Ribera lo antes posible".

POLICÍA FORAL

Esparza se ha referido al proyecto de ley de Policías de Navarra, que "no cuenta ni con la mayoría sindical necesaria ni con la mayoría parlamentaria". "En ese escenario de fracaso total, absoluto y rotundo de la consejera, ayer tiene el atrevimiento de plantear un Plan Director de la Policía Foral", ha indicado.

Ha añadido que "no sabemos con quién está pactado" el Plan y "parece que quiere distraer la atención y no hablar del fracaso de una ley que ha tenido un sinfín de dimes y diretes". "La consejera ha tratado de imponer una ley, es incapaz de llegar a acuerdos y no escucha a los grupos parlamentarios", ha comentado, para añadir que "se devolverá" la ley.

Para Esparza, "primero hay que aclarar qué pasa con la ley y después se tiene que producir el debate sobre el modelo de la Policía Foral". "No puede mezclar las cosas, vincularlas, porque es otro error más", ha opinado, y ha añadido que "hay que separar las cosas". "Los tiempos no son los mismos", ha dicho, para concluir que "nosotros estaremos en el debate del modelo de Policía Foral".