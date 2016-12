El Parlamento de Navarra aprueba los segundos presupuestos de la legislatura

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2017, los segundos de la legislatura, con un estado final de gastos e ingresos fijado en 4.061 millones de euros.

En la votación, los cuatro grupos que sustentan al Gobierno (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) han hecho valer su mayoría para aprobar las cuentas, frente a duras críticas de UPN, PSN y PPN, que han votado en contra.

Durante toda la mañana y la tarde, la Cámara ha debatido 314 enmiendas que había mantenido la oposición a los presupuestos, además de 11 enmiendas 'in voce' que se han registrado a primera hora.

Entre las modificaciones aprobadas en el pleno, se incluye por ejemplo un aumento de gasto por importe de 2,5 millones con el fin de financiar la finalización de la obra del centro psicogeriátrico que va a albergar la Unidad de Larga y Media Estancia de Salud Mental, cuya apertura está prevista para el último trimestre de 2017. La enmienda ha sido presentada por el cuatripartito.

Se ha dado luz verde a otras dos enmienda del cuatripartito, cada una de aumento de gasto de 200.000 euros, para la mejora de la atención rural en las áreas de salud de Tudela y Estella.

Antes del debate en pleno, el Parlamento ha incorporado durante el trabajo en comisión parlamentaria 105 enmiendas que han dejado definitivamente el estado de gastos e ingresos en 4.061.878.879 euros. El límite de gasto no financiero asciende a 3.731.453.266 euros. Además, para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de acuerdo con lo establecido la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el límite de gasto no financiero, una vez descontado el Fondo de Haciendas Locales, queda establecido en 3.524.293.603 euros.

BARKOS: "SON CUENTAS DE ESTABILIDAD"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha calificado los Presupuestos como unas "cuentas de estabilidad y de proyección". "Queremos ser moderadísimos pero optimistas respecto a la posibilidad de que 2017 nos permita obtener cierto margen para determinadas inversiones, para desarrollo económico, para desarrollo local", ha señalado, en declaraciones a los medios antes de acceder al pleno del Parlamento.

Barkos ha dicho que los presupuestos "tienen que ser una de las herramientas fundamentales en la construcción del desarrollo y del bienestar de nuestra Comunidad" y, ante las críticas de la oposición porque no se han aprobado sus enmiendas, ha señalado que "hablar de rodillo cuando hablamos de un acuerdo del cuatripartito, de un acuerdo de cuatro formaciones, tiene poco fundamento; no tiene nada que ver con la realidad".

ESPARZA: "NO DAN RESPUESTA A LAS NECESIDADES"

Por el contrario, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha sostenido que estas cuentas "no dan respuesta a las necesidades de esta Comunidad y no están pensando a medio y largo plazo".

Según ha dicho, "son gasto, gasto, gasto, una subida de impuestos que en mayo los ciudadanos vamos a ver el daño que nos hace y nos perjudica". "No ha habido ningún intento de negociación por parte del Gobierno", ha indicado, para señalar que es "una mentira más" que este sea el Gobierno "de hacer las cosas entre todos". "Esto es una apisonadora, un rodillo", ha censurado.

AVAL DEL CUATRIPARTITO

Los argumentos de la oposición no han convencido a los cuatro grupos que sostienen al Gobierno, que han mantenido su plan de apoyar los presupuestos.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha señalado que "el Gobierno del cambio tendrá sus segundos presupuestos, dado el fracaso del Gobierno anterior de aprobar presupuestos año tras año". "Las cuentas profundizan en la senda del cambio, del cambio integrador, del cambio social", ha expuesto.

Igualmente, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que "por segundo año se van a aprobar unos presupuestos que, aunque son insuficientes en algunos de nuestros objetivos, van en la dirección correcta y adecuada, en la dirección de poner fondos y créditos presupuestarios al acuerdo programático".

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha señalado que estos presupuestos "no son los nuestros" porque "no son participativos y se ven constreñidos por un techo de gasto y un artículo 135 de la Constitución que impiden un margen de maniobra mayor en aras de garantizar las necesidades básicas de todas las personas". No obstante, ha afirmado que votan a favor de las cuentas porque "refuerzan aspectos sociales en educación, sanidad, cultura y políticas sociales y también incluyen partidas importantes en materia de fraude fiscal".

José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha indicado que dan su apoyo a los presupuestos porque "van en la dirección correcta y están cambiando la política presupuestaria en lo concreto, en lo real". "Los números de 2017 hablan por sí solos, aumentan en 225 millones el gasto en la inversión pública, una cantidad muy importante", ha dicho.

La socialista María Chivite ha discrepado del cuatripartito y ha dicho que las cuentas son "cortoplacistas" y "no mantienen inversiones estratégicas". Ha recordado que abrieron un "proceso de diálogo" con Uxue Barkos, "pero la presidenta no tiene poder para negociar ni para decidir". "Tenemos un Gobierno que no gobierna y sí tenemos un cuatripartito que dice que no hemos llamado a la ventanilla correcta; nosotros llamaremos a la ventanilla del Gobierno y no a la ventanilla de los comisarios políticos", ha manifestado.

Finalmente, la portavoz del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha justificado el voto en contra de su grupo a las cuentas porque "no creemos en ellas". Ha criticado que el Gobierno y el cuatripartito no tienen "voluntad de acordar" después de haber rechazado las enmiendas de la oposición. "Encima dicen que el PSN se equivocó de ventanilla cuando fue a hablar con la presidenta Barkos", ha rechazado Beltrán, quien ha opinado que "o bien ahora quieren dar la espalda a la presidenta, que lo dudo, o pretenden lavarle la cara y que no quede en evidencia que su voluntad de negociar es cero".