La Policía Foral detiene a siete varones por delitos relacionados con malos tratos sobre la mujer

El lunes fue detenido en Murchante un varón de 54 años por insultar y empujar presuntamente a su mujer. La propia víctima alertó a una patrulla de Tudela y solicitó una orden de protección. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Tudela le impuso una pena de diez días de arresto domiciliario y una orden de alejamiento de 200 metros durante seis meses.

El martes agentes de seguridad ciudadana detuvieron en Tudela a un vecino de Fustiñana, de 22 años y origen marroquí, por un delito de quebrantamiento de medida cautelar, ya que no podía ni acercarse ni comunicarse con su ex pareja. La víctima denunció en dependencias de la Policía Foral que le había enviado mensajes y tocado el timbre de su domicilio, llegando incluso a cambiar la voz para no ser reconocido. Un equipo de Policía Judicial Tudela realizó el atestado.

También en Tudela el miércoles agentes de la Policía Municipal pusieron a disposición de la Policía Foral a un vecino de la capital ribera, de 27 años y origen ecuatoriano, tras agredir presuntamente a su pareja en el domicilio. La víctima fue trasladada al centro de salud por lesiones y crisis de ansiedad. El varón, que ya había contado con una orden de alejamiento sobre la víctima con anterioridad, fue detenido y traslado a la comisaría de la Policía Foral.

En Tafalla, el jueves, la Policía Municipal puso a disposición de la Policía Foral a un varón, de 34 años y nacionalidad ecuatoriana, por un delito de malos tratos sobre una mujer nacida en Honduras. Este año ya fue detenido por hechos similares y pasó a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias, instruidas por un equipo de policía judicial.

El viernes la Policía Municipal de Ansoáin trasladó a la Policía Foral a un vecino de 20 años y nacido en Ecuador por malos tratos sobre su pareja, una mujer de nacionalidad colombiana. Le constaban antecedentes por hechos similares y una requisitoria judicial para testificar en un juzgado penal de Pamplona.

También el viernes en Corella se procedió a la detención de un varón de 30 años y nacionalidad dominicana por insultos y amenazas sobre su ex pareja, que solicitó una orden de protección. Intervino una patrulla de seguridad ciudadana, que traspasó las diligencias a un equipo de policía judicial de Tudela.

Finalmente en una pequeña localidad del Baztán se produjo el viernes un altercado entre dos personas, que requirió la presencia de una patrulla de la comisaría de Elizondo. Uno de ellos fue detenido por amenazas sobre su pareja (un vecino de Elizondo de 52 años, nacido en Marruecos) y el otro (vecino de San Sebastián de 44 años) por pesar sobre él una orden de detención de un juzgado donostiarra.

El primero fue trasladado a Pamplona, donde se hizo cargo la Brigada Asistencial, mientras que el segundo pasó a disposición del juzgado de guardia, ha informado la Policía Foral en un comunicado.