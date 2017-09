Rechazo sindical a la propuesta “definitiva” de Beaumont para una nueva ley de Policía

Los afiliados del sindicato profesional de la Policía Foral, APF, han rechazado por mayoría en asamblea la última y “definitiva” propuesta que había puesto sobre la mesa la consejera de Interior, María José Beaumont, para aprobar una nueva ley de Policía en Navarra. Con una oposición del 65,6% de sus afiliados a la norma impulsada por la consejera, APF se suma al resto de los sindicatos con representación en el cuerpo policial autonómico y rechaza un proyecto que ha logrado poner de acuerdo a todos los sindicatos policiales en su ‘no’ al propósito de Beaumont.

El segundo plazo para negociar con los sindicatos que concedió el cuatripartito a la consejera antes de que se introduzcan en el trámite parlamentario enmiendas al texto expira el próximo día 30. Beaumont ha señalado a las dos centrales sindicales que se han sentado con ella en la mesa de negociación, el citado APF y CSI-F/SPF, que el borrador de ley era su “propuesta definitiva”. Es decir, que la consejera no tiene intención de modificar más su proyecto para conseguir el respaldo sindical. Y, lejos de obtenerlo, lo que ha logrado son importantes críticas.

Ambas centrales sindicales acusan a la consejera de “dar por finalizada la negociación” de forma abrupta y unilateral. También lamentan que siguen sin conocer las nuevas tablas retributivas que supondrá el proyecto de ley de Beaumont, y aseguran que la consejera “miente” cuando asegura que adelantar la edad de jubilación de los agentes no puede incluirse en la ley.

Así las cosas, el texto de Beaumont no tiene más que el respaldo parlamentario de Bildu, única formación del cuatripartito que no se ha posicionado en contra del proyecto. Mientras que Podemos e Izquierda Unida han condicionado sus votos a que la consejera Beaumont logre el respaldo sindical para su propuesta, Geroa Bai no ha emitido públicamente crítica alguna, pero ha sido el artífice de que el cuatripartito concediese a Beaumont sendos aplazamientos para seguir negociando con los sindicatos. Por su parte, los partidos de la oposición rechazan la nueva ley, contra la que el PSN ya anunció una enmienda a la totalidad.

La ley de Policía de Beaumont puede convertirse así en la primera ley del Gobierno que rechace el Parlamento foral con los propios votos en contra de las formaciones del cuatripartito. Desde Podemos e Izquierda Unida restan importancia a este hecho señalando que, durante una legislatura, son muchos los proyectos de ley que el Gobierno tramita en la Cámara, y que si la ley no resulta aprobada, podrá presentarse otro texto.