Solana dice que su departamento no se ha negado a revertir recortes y que los está revirtiendo

Solana ha respondido en el pleno del Parlamento a varias preguntas de EH Bildu, Podemos, PSN e I-E sobre de las negociaciones con los sindicatos, quienes hablan de ruptura y han anunciado movilizaciones. La consejera ha negado que el departamento no vaya a cumplir el acuerdo programático en la reversión de los "recortes" educativos y ha señalado que hay medidas que ya se está "cumpliendo". Sobre la reversión de horas de docencia de los profesores, ha dicho que está limitada por el Presupuesto.

Ha señalado Solana que "parte de lo que recoge el punto 10 del acuerdo programático -revertir recortes educativos- se está cumpliendo" y ha hablado de disminución de las ratios, que "es un hecho en la educación pública".

Según ha dicho, revertir los recortes es "prioritario", pero ha señalado que "inmediato no puede ser". "Las prioridades se marcan en el Presupuesto y se aprueban en esta Cámara", ha dicho, para añadir que lo aprobado "da para cubrir la reversión de Infantil y Primaria de un trimestre". "¿Alguien me puede explicar cómo creen que se puede aplicar la medida en Primaria y en Secundaria con el presupuesto que tenemos?", se ha preguntado.

Ha señalado la consejera que en este tema hay "muchas horas de esfuerzo" y que se ha compartido "mucho trabajo y mucha voluntad". "El borrador de propuesta de pacto presentado por Educación tiene varios puntos y el escollo ha venido cuando hemos dicho que no podemos firmar un acuerdo que no podemos cumplir", ha manifestado.

"Si eso es ruptura dice mucho de la voluntad de las otras partes de buscar un acuerdo", ha añadido la consejera, quien ha precisado que "ya dije que no ha habido ruptura unilateral, sino una circunstancia, hemos llegado a un punto en que no se pueden revertir las horas de docencia; en el resto de puntos hay un grado altísimo de consenso". "No voy a firmar un pacto para no cumplir", ha expuesto.

La parlamentaria de EH Bildu Miren Aranoa ha señalado que no le resultado satisfactoria del todo la respuesta de la consejera y ha afirmado que es "absolutamente prioritario" que se "reviertan los recortes" en Educación. "Nos tomamos muy en serio todos los compromisos del acuerdo programático y nos negamos a hacer utilización torticera del mismo", ha dicho, para indicar que la decisión de Educación en este tema "debe revertirse".

Desde Podemos, Tere Sáez ha señalado que "es necesaria la reversión" y ha añadido que "los sindicatos no plantean reversión de manera tajante, sino de una hora" y de forma "progresiva". "Saben que falta dinero en los Presupuestos; cuando detectamos un problema hay que buscar una solución", ha dicho, para señalar que para que la educación tenga calidad "hay que revertir todo esto".

El socialista Carlos Gimeno ha indicado que "aquí no se ha revertido nada y de esto son cómplices los cuatros grupos del Gobierno". "Hay que asumir las obligaciones cuando uno es responsable", ha señalado.

Desde I-E, Marisa de Simón ha manifestado que "no estamos satisfechos con la reversión de los recortes en Educación que se ha hecho hasta ahora, hay que darle un empuje".