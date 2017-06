UAGN demanda la agilización de las peritaciones y el pago urgente de las indemnizaciones de los seguros agrarios

Según ha explicado en una nota la organización agraria, en Navarra, durante la presente campaña agrícola se han encadenado una serie de fenómenos meteorológicos adversos que "han elevado los índices normales de siniestralidad".

Así, ha habido un mes de abril "sequísimo", con pluviometría en torno al 25% de la media histórica y temperaturas anormalmente elevadas, que "perjudicaron notablemente los cultivos herbáceos y los pastos, para finalizar con las temidas heladas primaverales que afectaron especialmente a la uva de vinificación en una media del 70% de pérdidas".

Citando cifras de Agroseguro, las hectáreas de cereal afectadas en Navarra, según datos de siniestros recibidos hasta el 31 de mayo, se elevaban a 22.065 has. distribuidas así: sequía (4.761 has.), heladas (3.966 has.), pedrisco (10.029 has.), y fauna silvestre cinegética (3.262), "lo que demuestra la altísima siniestralidad y los graves daños experimentados en las explotaciones de muchísimos agricultores y ganaderos de Navarra".

Por todo ello, dado que la cosecha de cereales avanza en Navarra hacia su recta final, UAGN ha demandado a Agroseguro, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios como organismo dependiente del ministerio de Agricultura, que "agilice al máximo las tareas de peritación de daños para canalizar lo antes posible el pago de las indemnizaciones a los damnificados".