UPN votará en contra de los presupuestos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona por considerarlos "falsos"

Juanjo Echeverría, portavoz de UPN en la Mancomunidad, ha criticado en una rueda de prensa que se está "falseando" el gasto sobre el agua del Canal de Navarra y ha cuestionado las subidas en los gastos "en contrataciones y propaganda", así como el incremento de las tasas en el ciclo del agua y en la recogida de residuos. Además, ha añadido que los proyectos para los nuevos emplazamientos del vertedero y la planta de tratamiento están "paralizados".

Echeverría ha asegurado que en las cuentas de la Mancomunidad "se presupuesta por debajo de la realidad la cantidad que se abona por el derecho sobre el agua del Canal de Navarra" y ha añadido que esto se realiza "a sabiendas por puro postureo y ego político".

En este sentido, UPN ha insistido en que "se está presupuestando por debajo de las obligaciones del convenio con CANASA, igual que en 2016 y 2017, aunque luego se acabe pagando lo que marca el acuerdo con la sociedad gestora y no lo anunciado por Bildu".

Asi, Echeverría ha comentado que "pese al anuncio que hizo el año pasado el presidente de la Mancomunidad Aritz Ayesa, de Bildu, de que el Gobierno de Navarra se haría cargo de casi la mitad de esa factura, eso no ha sido así". "Las facturas de CANASA de 2017 están siendo giradas a la Mancomunidad y el Gobierno no paga esa parte que el presidente Ayesa había anunciado. Es prácticamente imposible que lo pague porque su intervención probablemente no se lo permita el convenio, que establece que lo tiene que pagar la Mancomunidad", ha dicho el portavoz regionalista en la MCP.

Igualmente, UPN ha criticado que en los presupuestos haya unos aumentos previstos en la partida de "propaganda" del 4,64%, en la contratación de trabajos a terceros del 17,85% y del personal laboral en un 4,78%. En este sentido, Echeverría ha dicho que la contratación a terceros quizás se realiza "para puentear a los técnicos de la propia Mancomunidad", mientras que además "se está incrementando notablemente la contratación de personal eventual, que no pasan por el consejo y que se hacen casi de manera discrecional, con lo que se está evitando la estabilidad en la masa salarial".

Echeverría ha criticado que "Bildu plantea una subida de un 1,6% para el ciclo integral del agua y de un 2,1% para la recogida de residuos", algo que "sin los incrementos en propaganda y en contrataciones se podría evitar y equilibrar el presupuesto".

Además, el portavoz de UPN ha añadido que "las reservas de SCPSA alcanzan los 45 millones de euros y que solo en 2017 esta cantidad ha aumentado en 5 millones, por lo que estos incrementos en el ciclo integral del agua o de los residuos urbanos podrían descargarse de las espaldas de los ciudadanos".

Por último, Echeverría ha asegurado que "desde la llegada de Bildu los presupuestos de la Mancomunidad son papel mojado, ni se cumplen los planes de gestión, ni se ejecutan las enmiendas que introducen otros grupos con el apoyo mayoritario en la Asamblea". En este sentido ha recordado que "ni se ha implantado el sistema Wifi en los autobuses, ni se han realizado las inversiones previstas en las plantas de Góngora para su modernización y su actualización".

Por ello, ha concluido "que los retos de la Mancomunidad siguen sin cumplirse, ya que no hay un emplazamiento para el nuevo vertedero ni un nuevo emplazamiento para la nueva planta de tratamiento, los dos temas más importantes que ahora mismo tiene como reto la Mancomunidad y que permanecen totalmente paralizados".