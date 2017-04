El 22% de los navarros participa en apuesta o juegos de azar, seis puntos más que el año pasado

El 93% de los que juegan lo hacen en establecimientos especializados, el 3% lo hace a través de internet y otro 3% combina ambas prácticas.

Por sexos, los hombres participan en estas actividades en mayor medida que las mujeres -28% frente al 17%-. En el mismo sentido, el 12% de los hombres lo hace de forma habitual frente a un 4% de las mujeres.

Por tramos de edad, si bien no hay grandes diferencias en cuanto a la proporción de apostadores, sí lo hay en el modo de apostar. Así, los más jóvenes juegan en mayor medida a través de internet (21%) que las personas de otros tramos de edad. De 30 a 45 años lo hacen un 8%, de 45 a 65 años, un 3%, y mayores de 65 años, ninguno de los encuestados por Irache.

En el 2015, los navarros dedicaron 312 millones de euros a jugar. La cantidad aumentó 25 millones de euros en cuatro años, según la Memoria Anual del Juego en Navarra. De este dinero, el dedicado a apuestas se incrementó un 178%.

"FALTA DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL SOBRE LOS RIESGOS DEL JUEGO"

Irache ha advertido sobre la importancia de "tener claros los riesgos de estos juegos" especialmente entre los más jóvenes, entre los que se detecta un incremento de estas prácticas, sobre todo a través de internet. "La mayor accesibilidad, la privacidad y la aceptación social aumentan el riesgo de adicción", señala la asociación.

En este sentido, alerta sobre la "falta de conciencia social sobre los riesgos que implica el juego" y aboga por un mayor control sobre el juego en los menores, sobre la publicidad, más campañas de prevención y mayor restricción de los espacios habilitados para el juego.

La asociación ha explicado que, entre los indicios que los expertos señalan como un posible síntoma de problema con el juego, se encuentra una preocupación continua por jugar; necesidad de aumentar la cantidad gastada en el juego, no concentrarse en el trabajo; perder relaciones personales significativas debido al juego; no poder controlar, interrumpir o detener el juego; mentir a familia o amigos para ocultar su dependencia; jugar más para intentar recuperar lo perdido.

Más allá de los riesgos personales, las personas que juegan deben ser conscientes de las condiciones que rigen cada juego, actividad o página web, resalta Irache. Así, pone como ejemplos boletos de apuesta que habían sido anulados por supuestos fallos técnicos, errores al apostar que la empresa no ha permitido rectificar, o personas que no han podido cobrar el premio que han ganado al no haber facilitar anteriormente datos como el DNI o la cuenta bancaria, unos datos que no se exigieron previamente para realizar la apuesta.

Asimismo, Irache resalta que algunas páginas web limitan el dinero que un jugador puede ganar, unos límites que no se aplican a las pérdidas del jugador y ganancias de la empresa. Otras ofrecen regalos para conseguir más clientes pero para acceder a estas ofertas el consumidor tiene que invertir cuatro veces el capital "regalado" o hacer un número determinado de apuestas.

Por todo ello, la asociación de consumidores recomienda leer detenidamente las condiciones generales antes de hacer una apuesta, inscribirse en una actividad o en una página web. Por otro lado, destaca que "sólo las páginas de internet con dominio .es están amparadas por la ley que regula el juego".

Irache ha indicado que algunas pautas para "jugar con responsabilidad" son marcarse un límite económico adecuado para invertir en estos juegos; elegir previamente los tiempos que se va a dedicar; antes de registrarse, leer las condiciones generales de la web o de la actividad; elegir métodos de pago seguros como tarjetas de prepago o Paypal; elegir páginas con el dominio .es y, si es posible, asegurarse de su fiabilidad; y hacer cada cierto tiempo un balance del dinero invertido y el ganado.