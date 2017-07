'No a la violencia contra las mujeres'. Ese es el lema de la pancarta que encabezaba la marcha que ha congregado a miles de pamploneses contra las agresiones sexistas. En los seis días transcurridos de fiestas, 11 mujeres han sido víctimas de agresiones machistas y nueve personas han sido detenidas como presuntas autoras de esos hechos. La marcha, organizada por la plataforma popular Gora Iruñea y la plataforma de mujeres contra la violencia sexista, ha contado con el respaldo de todas las instituciones y de las peñas, que se han sumado a la manifestación cuando ha terminado la corrida.

Con este acto, los ciudadanos han querido destacar que Pamplona y el conjunto de la sociedad está dispuesta a combatir las agresiones sexistas que tanto daño hacen.

Los manifestantes han coreando consignas como 'ni una agresión sin respuesta' o 'si tocan a una, tocan a todas'. Las convocantes del acto han explicado a los medios de comunicación que la marcha responde a las tres agresiones sexuales de las que han tenido constancia y por las que ya han sido detenidos los presuntos agresores. Dos de esas agresiones se han producido en Pamplona y otra fuera de la ciudad, pero todas en el marco de las fiestas.

"Este tipo de agresiones sexuales y sexistas no solo se dan en Iruñea y no solo se dan en el marco de las fiestas, se dan en todas las partes del mundo y durante todos los días del año. La noticia no es que en Sanfermines se den agresiones sexistas, la noticia es que en Sanfermines la ciudadanía está dispuesta a hacer frente a las agresiones sexistas que se están dando", han enfatizado.