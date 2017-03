Antona se ofrece como “alternativa de consenso” para sacar al Gobierno de Canarias del “punto muerto”

El recién elegido presidente de los populares en Canarias ha comenzado su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria dedicando varios minutos a reprochar lo vivido en el Parlamento autonómico minutos antes de su turno, cuando Patricia Hernández, portavoz de los socialistas en la Cámara, y Fernando Clavijo, presidente del Gobierno autonómico, dedicaron todos los minutos disponibles en discurso y réplicas a reprocharse mutuamente la gestión de los últimos tiempos, sobre todo, en materia de Sanidad.

“Muchos reproches y ajustes de cuentas, tirándose los enfermos a la cabeza”, ha criticado Antona, quien ha tenido palabras para ambos, contra Clavijo por hablar de un futuro lejano en lugar del presente, y contra Hernández por hablar solo del pasado. El Partido Popular, ha dicho Antona, tiene claro qué hay que hacer para que el archipiélago mejore, siendo lo primero “dejar de pelear”.

Tras comenzar dedicando reproches ambos, Antona se ha presentado a sí mismo y a su grupo como la “alternativa del consenso” para conseguir “enderezar la legislatura”. “Frente a los reproches, propuestas”, ha insistido, antes de añadir que “ahora empieza de verdad el debate sobre Canarias”, hablando de los “problemas reales de los canarios”.

Según ha expresado, su partido es la llave “para salir del punto muerto tras el fracaso de CC y PSOE” y ha concretado que su grupo ofrece un proyecto de gobierno con 80 alternativas y cinco medidas urgentes para afrontar los dos próximos años. “Por primera vez un partido que está en la oposición asume la responsabilidad de la gestión de un Gobierno”, ha subrayado.

Las medidas propuestas por Antona son un plan de inmersión lingüística para el empleo, una ampliación presupuestaria para recuperar los servicios públicos, el desarrollo de un plan solidario de empleo, y un plan de alivio fiscal para los autónomos con una bajada del IGIC del 7 al 5%.

Antona ha insistido en que tiene “la mano tendida” no solo a Clavijo, sino a toda la Cámara, para “construir una amplia mayoría para poner en marcha las islas” y “entendernos todos con todos”. “Usted no puede solo con esto”, le ha dicho al presidente canario, “hay que tener amplitud de miras y tirarse los trastos a la cabeza no es el camino”. La alternativa, según Antona, podría comenzar “mañana mismo”

Un balance negativo

En opinión de Antona, el presidente canario realizó un discurso carente de entusiasmo y autocrítica y con un exceso de autocomplasencia, y eso que “todo lo bueno que ha pasado en esta legislatura ha venido desde Madrid, por el Gobierno de España”. A su juicio, el Gobierno canario no ha sabido dejar atrás la crisis y aprovechar las oportunidades económicas actuales. “Hay que ser innovadores y rápidos, pero ustedes no han hecho nada de eso”, ha criticado. Además, ha añadido, el Ejecutivo "ha malgastado el último año tapando agujeros, metiéndose en líos monumentales, como el Fdcan, con el que ha enfrentado a unas islas con otras”.

El balance de lo que va de legislatura, según Antona, “no es positivo”, ya que los canarios siguen teniendo “muchos problemas”, como “una economía poco competitiva, a la cola en eficiencia e innovación”, con problemas en las listas de espera, con unas tasas de pobreza extrema más altas de España y con altos niveles de exclusión social, todos puntos citados por el líder de los populares.

Sin embargo, tras la crítica, Asier Antona ha recuperado el tono de consenso y ha insistido en que su partido acudía al debate “con ánimo”. “Usted ha estado más pendiente del motín en el barco que del rumbo del propio barco”, ha dicho a Clavijo, antes de señalar que 2017 “podría ser el mejor año desde el fin de la crisis”. Las islas, ha dicho, “necesitan un cambio ya y de usted depender formar parte o no”.

“La mano sí, pero para caminar juntos”

Fernando Clavijo ha comenzado su réplica agradeciendo el tono de Asier Antona “constructivo y propositivo”, a pesar de que afirmó no estar de acuerdo con todo lo que planteaba el líder de los populares. Sin embargo, ha dicho, “tener puntos de encuentro donde sentarnos a trabajar es una oportunidad que este gobierno no va a desaprovechar. La propuesta sincera de sumar a todos los que quieran trabajar por Canarias sigue viva”, ha replicado.

Sin embargo, ha matizado, en todo de broma, “la mano tendida” de Antona, “para caminar juntos sí, que no me he caído todavía”.

Como respuesta, Asier Antona ha insistido una vez más en que “nuestras puertas y ventanas están abiertas al diálogo, por todo lo que nos une”, y ha añadido que “no hay líneas rojas" y que el "semáforo" de los populares "está en verde”.

Antona ha concluido señalando que lo que está en juego no es la aritmética parlamentaria, sino los canarios, “que nos piden que actuemos mejor. No nos piden un nuevo pacto de gobierno, nos exigen un pacto por la eficacia en la gestión de este gobierno. Ser solventes y competentes”, ha subrayado, antes de añadir que las propuestas planteadas “son un buen punto de partida”, pero que el grupo popular está dispuesto a construir juntos “una alternativa de estabilidad política”, a lo que Clavijo ha contestado (y cerrado el turno de palabra) asegurando que “recoge gustosamente el guante”.