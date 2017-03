Sí Se Puede defenderá en el próximo pleno la nulidad del plan especial de Las Teresitas

Sí Se Puede llevará al próximo pleno del Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife la nulidad del Plan Especial de Las Teresitas por estar basado "en el falso hecho de la propiedad municipal del frente de playa".



Esta es una de las principales conclusiones de la moción que defenderá el portavoz del grupo municipal ecosocialista en la corporación, Pedro Fernández Arcila, en el pleno del 31 de marzo, relativa al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que en mayo de 2007 anuló la compraventa en 2001 de las fincas del frente de playa -propiedad de ILT- por parte del Ayuntamiento, de forma que los terrenos volvieron a ser propiedad de ILT.



La moción plantea tres medidas: inscribir la nulidad del contrato de compraventa en el Catastro, Registro de la Propiedad e Inventario de Bienes Inmuebles municipal; iniciar los trámites para el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cuatro años, así como cualquier otro tributo exigible a ILT por las once parcelas citadas, y revisar el documento aprobado inicialmente del Plan Especial de Ordenación del frente de playa de las Teresitas.



El objetivo de Sí Se Puede es elaborar "un nuevo documento que parta del hecho incuestionable de la propiedad privada de las once parcelas del frente de playa".



Arcila se pregunta por las razones por la que se está tramitando un plan especial con esta premura, cómo se persiste en mantener datos falsos, poniendo en grave riesgo la hacienda municipal, y cómo se oculta que los verdaderos beneficiarios de esta operación serán los promotores privados, que no aportarán un solo euro a los costes de urbanización.



Añade que "es inexplicable el comportamiento del equipo de gobierno, fundamentalmente de la dirección política de la Gerencia de Urbanismo y de la Concejalía de Hacienda, autorizando o permitiendo esta falsedad, lo que provocará de nuevo, si no se rectifica, la judicialización de Las Teresitas con un nuevo e innecesario conflicto".



El portavoz de Sí Se Puede subraya en la parte expositiva de la moción que "desde hace diez años las once parcelas del frente de playa son de la entidad mercantil. El Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo conocen la sentencia desde hace diez años, no se ha hecho nada para regularizar esta realidad en los registros públicos y además se formula un plan especial sobre datos que se saben que son falsos.



Al mismo tiempo, advierte sobre las "graves y negativas repercusiones para los intereses municipales" de persistir el grupo de gobierno de CC-PP en esta actitud.



El concejal ecosocialista detalla que, al no regularizarse esta situación, se han dejado de obtener de ILT los ingresos derivados de IBI durante diez años y sobre un suelo urbano de enormes dimensiones.



Esta situación lleva diez años sin resolverse y el valor catastral de las once parcelas asciende a más de 6.700.000 euros, lo que expresa la grave afección a la tesorería, señala Arcila.