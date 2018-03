'Gran Canaria me gusta' invita a saborear lo mejor de cada municipio sin moverse de Infecar

Este domingo no es necesario coger el coche y hacer decenas de kilómetros para disfrutar de la mejor oferta gastronómica de los municipios de Gran Canaria, porque en pocos pasos se puede llegar desde Agaete a Firgas, luego a Agüimes, Arucas, Gáldar, Ingenio, La Aldea, Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, Moya, Santa Brígida, Santa Lucía, Tejeda, Telde, Valleseco y terminar en Valsequillo.

La Feria Gran Canaria me gusta del Cabildo llega este domingo a su fin después de un intenso fin de semana con una oferta de catas, degustaciones, talleres infantiles, cocina en vivo y más de cien expositores de productos de la tierra y artesanía, combinados con la música en vivo de parrandas y la exhibición de lucha canaria, juegos tradicionales, el salto de pastor o el juego del garrote.



La última jornada sigue deparando sorpresas para la vista, el olfato y el gusto con un gran despliegue de productos como el queso, el aceite, vino, sidra, helados, cervezas artesanales, pescados, frutas y verduras, mieles o mojos. Infinidad de sabores aglutinados en 9.000 metros cuadrados y en tres pabellones de Infecar.



Los más pequeños tienen igual que los días anteriores varias ofertas exclusivas para ellos, como el taller de cocina que volverá a impartir Paula Alós, ganadora de MasterChef Junior 4 para guiarles a preparar tartar de atún o cóctel de langostinos acompañado de brochetas de fruta bañadas en chocolate y recubiertas de millo.



También en el pabellón 5 los niños tienen un espacio para descubrir los juegos tradicionales que los padres y abuelos disfrutaron en su infancia. Este fin de semana ya pudieron comprobar que no hacen falta cables, baterías o pilas para divertirse porque pudieron hacerlo perfectamente a través de la rayuela, aros, trompos, carros de cojinetes, zancos, chapas, juego de tablero, boliches o teje.



Los adultos podrán también disfrutar a lo largo de este domingo de una exhibición y degustación de bocadillos de autor y showcooking para aprender a despiezar vacunos o para hacer un maridaje de carnes; además de catas de quesos, vinos, papas arrugadas con mojo y mermeladas, maridaje de gofios o cervezas artesanales.



Los visitantes podrán probar y comprar hasta las 17.00 horas los quesos premiados en catas insulares o en competiciones como World Cheese, pero también conocer ofertas de hoteles o descubrir las nuevas cervezas artesanales que se han comenzado a producir en Gran Canaria. A todo ello se suma uno de los atractivos, especialmente para los más pequeños, el molino de gofio que exhibe en funcionamiento el puesto de Firgas, y pocos metros más allá una colmena de abejas o el proceso que tiene que atravesar el grano del café hasta ser molido.



Uno de los puestos más fotografiados ha sido el de Las Palmas de Gran Canaria, decorado como los mercados de antaño, con sus frutas, verduras y hortalizas expuestas. La mayoría de los visitantes quisieron retratarse en un espacio que ya hace tiempo que no puede verse.