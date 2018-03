¿Por qué la mayoría de noticias alrededor del sexo son poco fiables?

De ponerse un supositorio sabemos, la mayoría, algunas cosas; que en ocasiones es necesario y, las más de las veces, incómodo (aunque para esto de entrarle a una por "el recto camino" no faltan moralistas dispuestos a darnos siempre un empujón). Lo que no todo el mundo sabe es que, básicamente, el supositorio, como todos los fármacos, se compone de dos sustancias: el excipiente y el principio activo. El "excipiente" son todas aquellas sustancias que facilitan la preparación y administración del principio activo y entre los más frecuentes figuran los aglutinantes (para cohesionar el principio activo), lubrificantes (que ayudan en la preparación de la dosis), edulcorantes y saborizantes (para hacer el fármaco más agradable al sabor… recuerden que en el caso del supositorio, esto no suele importar mucho, pues, salvo casos excepcionales, se ingiere por ahí por donde "el gusto es suyo"). Por el contrario, el "principio activo" es la sustancia terapéutica en sí, lo que provoca el efecto del medicamento.

Suele suceder que cuando una lee las noticias de sexualidad en los medios generalistas, siempre se queda con la impresión de que todo lo que hay en ellas no son más que excipientes y nunca, ni por asomo, hay algo de "principio activo".

Que si el sexo adelgaza, que si descubra usted las diez posturas sexuales más exóticas, que si la Kardashian se ha metido dos tallas más en el culo… naderías, caramelitos para mantener a la bestia distraída.