¿Es Andalucía una región prolactancia?

Verónica ha dado a luz en un hospital público de Andalucía. Había tomado la decisión de optar por la lactancia materna y así, tras nacer, su pequeño estuvo en contacto piel con piel. Los profesionales que la atendieron cumplieron con la política de buenas prácticas del hospital: facilitar información, observar al menos una toma para ver si hay buen agarre, no dar al bebé biberón ni chupete, facilitar la cohabitación, insistir en que no hay horario para la lactancia, informarle de grupos de apoyo y, en el alta, le entregaron un folleto informativo con recomendaciones. En ese sentido, ha tenido suerte al contar con profesionales implicados, porque eso no ocurre siempre. Pero, ¿qué o ocurre cuando sale del hospital?

Frecuentemente, cuentan los expertos, la lactancia materna se interrumpe en las primeras semanas por falta de información, problemas sin atender por carecer del acompañamiento profesional adecuado y también por consejos erróneos del entorno, fundamentalmente las abuelas de los recién nacidos (que pertenecen a una generación que vivió el boom de la lactancia artificial) y que, sin mala intención, influyen de forma negativa en el proceso. También están algunos pediatras que siguen fijando pautas horarias y la introducción de un biberón.

Esta es una situación hipotética, pero que ocurre, a tenor de los profesionales consultados. Detrás de todo esto está el respaldo o rechazo social. Hechos como el ocurrido en el Corral del Carbón, en Granada, donde a una madre le dijeron que no podía amamantar a su bebé en ese recinto el pasado mes de agosto, no son frecuentes, pero los colectivos prolactancia aseguran que "ocurren más de lo que trasciende" y especialmente en el sector privado. Así lo reconoce la presidenta de la Asociación Lactando Amando, Gracia Ariza, que ha presentado denuncias por lo ocurrido.