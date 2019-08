Héctor González: “El Tenerife CajaCanarias quiere volver del Nacional absoluto con medallas, finalistas y mínimas mundialistas”

Héctor González, presidente del Tenerife CajaCanarias, se pone al frente de la expedición que viajará este fin de semana a La Nucia, Alicante, para disputar el Campeonato de España Absoluto al aire libre. En medio de sus entrenamientos finales, analiza las claves de la temporada y los retos que asume para 2020. Los cambios políticos y los próximos campeonatos se convierten así en protagonistas de la siguiente entrevista.



-Este fin de semana, despedida deportiva de una larga temporada con el Nacional Absoluto. ¿Cómo llega la expedición del Tenerife CajaCanarias a la cita?



“Esta es la despedida de las competiciones nacionales de una temporada que ha sido bastante larga. No obstante, esperemos que alguno de los nuestros la alargue aún más y esté presente en el XVII Campeonato del Mundo en Doha, Catar, a finales de septiembre. La expedición será amplia, tendremos a 13 deportistas en liza con la idea de hacerlo lo mejor posible y, en algunos casos, subirse al podio. Tenemos la esperanza de volvernos con algunos metales, varios puestos de finalista y, por qué no, alguna buena noticia en forma de mínima mundialista o confirmación dentro del equipo de relevo 4x400 masculino”.



-Con más de una decena de deportistas clasificados y a 48 horas del comienzo, ¿dónde se encuentran los puntos fuertes del club en este Nacional 2019?



“A priori, la prueba más fuerte será el 400 metros lisos, con Samuel García y Darwin Echeverry entre los mejores especialistas por marca de inscripción. Luego, no podemos obviar a Simón Siverio o a Joaquín Millán, que sin haber conseguido la continuidad deseada durante esta temporada, sus bagajes y experiencias serán sus armas. También confiamos en que las dos representantes femeninas, Valentina Marzari y Paola Sarabia, aspiren a estar en los puestos de finalista. No obstante, todos han preparado con mimo e ilusión la cita y tratarán de hacerlo lo mejor posible”.



-Tras los cambios aprobados por la RFEA para este ejercicio, la temporada oficial se prolongará hasta el 31 de diciembre para adaptarse a la normativa internacional y, de este modo, hacer coincidir curso deportivo con año natural. ¿Ya pensando en el proyecto 2020?



“Más que pensando, lo tenemos claro, sabemos lo que queremos hacer. Como dices, esta temporada atípica aún se prolongará algo en el tiempo. No obstante, y después de los cambios políticos en las diferentes instituciones, antes de aventurarnos, debemos reunirnos con los nuevos representantes, presentarnos, hacerles conocedores de nuestro proyecto y que nos transmitan cuáles son sus ideas y planes de acción. Un deporte no profesional y con el nivel de gasto anual en desplazamientos a península e interinsulares como el nuestro, necesita saber qué políticas se van a aplicar o a continuar, de otra forma es inviable. Nosotros debemos asumir el gasto que supone las competiciones y abonarlo para posteriormente poder justificarlo y que se produzca el reembolso de la cantidad pertinente, pero es verdad que los retrasos de las administraciones en este sentido asfixian la liquidez de la entidad, que tiene la fortuna de contar con apoyo privado, como es el caso de la Fundación CajaCanarias, de la que somos su proyecto deportivo abanderado y esperamos seguirlo siendo por muchos años más. Por todo esto, será importante lo que se hable con la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, con el área de deportes del Cabildo Insular y también con el Ayuntamiento de La Laguna, municipio al que pertenece el club”.



-¿Y en cuanto a los objetivos deportivos del Tenerife CajaCanarias?



“En el aspecto meramente deportivo, queremos intentar estar presentes en el Campeonato de España de Clubes de pista cubierta, no sólo con la plantilla masculina, que la ha disputado seis veces, siendo el equipo canario con más participaciones en dicha prueba, sino también con las chicas, que esperamos por fin se puedan clasificar. Queremos que la plantilla masculina dispute nuevamente la final de Clubes de División de Honor y que las chicas retornen a esta liga, después de haber perdido la categoría la temporada pasada por tan solo dos puntos. Finalmente, nos gustaría tratar de disputar La Liga Sports Cup, una competición por equipos donde la mitad de las pruebas las hacen las chicas, la otra mitad los chicos y los relevos mixtos, siendo la puntuación final del encuentro la suma de las actuaciones de todos. Es una bonita oportunidad de aunar esfuerzos ambas plantillas en una competición singular. A nivel individual, esta será una temporada llena de objetivos con el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta, Juegos Olímpicos, Campeonato de Europa en pista al Aire Libre, Juegos Iberoamericanos en nuestra isla... y muchas otras citas importantes donde queremos que los nuestros sigan siendo protagonistas de "La Roja".



-Sin duda, y más allá de los retos del Tenerife CajaCanarias a nivel nacional (Liga de clubes, Copa del Rey, Campeonatos individuales, etc), hay dos citas claves el próximo año: JJOO en Tokio y, por supuesto, los Juegos Iberoamericanos que recalarán, por primera vez, en Tenerife. ¿Se entrena pensando en estas citas?



“Yo añadiría también el Campeonato de Europa de Aire Libre, que puede ser un buen objetivo para los intereses de nuestros referentes dentro de las plantillas. Se entrena pensando en todo esto y en muchas otras competiciones de menor calado, con las que hay que contar para hacer los méritos, en forma de marcas, para poder ser seleccionados. Por eso, los calendarios deportivos de la federación regional e insular son imprescindibles y, además, conocerlos ya son la base que necesitamos entrenadores y atletas para planificar la temporada deportiva, entrenamientos, concentraciones, competiciones…, lamentablemente esto a veces no se da con la celeridad necesaria. De todas formas, se trata de una hoja de ruta, donde confluye lo individual con lo grupal y casi en perfecta simbiosis. Lo uno ayuda y retroalimenta a lo otro para que, tanto el club como los deportistas a nivel individual, alcancen sus objetivos previstos”.



-Tras casi 15 años de andadura, este proyecto netamente canario y asentado en la élite nacional ¿Cuenta con el favor de las instituciones públicas y entidades privadas del archipiélago?



“Es de vital importancia contar con el apoyo y ayuda de las instituciones públicas y tratar de acercar también a la empresa privada. Somos una entidad que se ha caracterizado por brindar ayuda a las administraciones, incluso hemos sido parte activa del estudio y desarrollo de las normativas de subvención que rigen en la actualidad. Si bien el trato ha sido cordial, en ocasiones nos cuesta un trabajo extra explicar que somos un sólo equipo, pero con dos plantillas a nivel nacional. Por otro lado, hay administraciones para las que "no hemos existido” y esperamos que, con este cambio político, nos den la oportunidad de explicar nuestro proyecto”.