El Heliodoro examina al CD Tenerife

El Heliodoro Rodríguez López examina este domingo al CD Tenerife, que lleva tres derrotas consecutivas, en el choque que le enfrentará al Racing de Santander, que ha puntuado en cuatro de sus primeras cinco salidas de la temporada.



El equipo de Aritz López Garai llega al choque en una crisis de resultados –lleva tres derrotas consecutivas y tres partidos consecutivos perdidos en su estadio–, que ha provocado que los blanquiazules pasen de hacer cuentas para entrar en zona de promoción a ver de cerca los puestos de descenso, en apenas tres jornadas.



El combinado chicharrero tratará de romper su mala dinámica en casa, donde solamente ha sumado una victoria y ha registrado su peor comienzo desde que las victorias comenzaron a valer tres puntos.



El equipo tinerfeño sufrió una derrota la pasada semana en Vallecas, a pesar de comenzar ganando, en dos fallos defensivos en jugadas de estrategia, y está obligado a ganar para ganar confianza y despejar dudas.



El entrenador tinerfeñista recupera a Borja Lasso, quien estuvo sancionado la semana pasada, y a Dani Gómez y Róbert Mazán, tras los compromisos internacionales.



Se esperan cambios en el once inicial y la principal duda está en el centro del campo, puesto que el técnico debe decidir entre mantener a Alberto Jiménez para tener mayor solidez o recuperar la pareja formada por Aitor Sanz y Luis Milla, con mayor capacidad de creación.



El partido en Tenerife se presenta como una nueva oportunidad para el Racing de Santander para tratar de lograr su segunda victoria de la temporada, tras escapársele la victoria en la última jornada en los instantes finales del encuentro ante el Huesca (1-1).



Los pupilos de Iván Ania llegan a la cita metidos en puestos de descenso después de haber dejado de sumar puntos en los últimos minutos de varios encuentros algo que, según Ania, "no les obsesiona" pero les ha penalizado a lo largo de toda la temporada.



El técnico verdiblanco considera que el equipo se ha mostrado "serio" y difícil de batir en la mayoría de los partidos de liga, aunque reconoce que necesitan encontrar "un equilibrio" entre la solidez en defensa y la creación ofensiva.



Tampoco el Tenerife llega en su mejor momento como local, con tres derrotas consecutivas en el Heliodoro Rodríguez López, pero Ania no se fía de este dato y cree que por eso mismo los tinerfeños saldrán al campo "con todas las alertas".



Para el partido Iván Ania recupera a Buñuel, que se perdió el partido de Huesca por estar convocado por la selección sub-21, y podría entrar en la convocatoria el delantero Jon Ander, que esta semana ha recibido el alta federativa después de siete meses de baja.



Alineaciones probables



CD TENERIFE: Ortolá; Luis Pérez, Sipcic, Álex Muñoz, Mazán; Luis Milla, Aitor Sanz; Malbasic, Borja Lasso, Bermejo; Naranjo.



RACING DE SANTANDER: Luca Zidane; David Carmona, Alexis, Jordi Figueras, Aitor Buñuel; Yoda, Mario Ortiz, Kitoko, Enzo Lombardo; Cejudo, Nuha.



ÁRBITRO: Santiago Varón Aceitón (Comité Balear).



ESTADIO: Heliodoro Rodríguez López.



HORA: 17.00 (Canarias).