El Iberostar Tenerife recibe a otro de los 'gallitos' de la liga

Unicaja, Real Madrid y ahora toca el Kirolbet Baskonia, esta liga no para y una semana si y otra también llega un encuentro de los llamados importantes, ahora el Iberostar Tenerife se medirá este domingo, a partir de las 19:00 horas y en el pabellón de Deportes Santiago Martín, a un Baskonia que llega dispuesto a todo, sobre todo porque no ha tenido un buen inicio de competición.



El conjunto tinerfeño se presenta a esta cita contra el Kirolbet Baskonia con todo su arsenal, aunque su última incorporación, el francés Lahaou Konate, estará entre los doce hombres, pero tiene muy cara su participación, según adelantó el pasado viernes Txus Vidorreta.



De resto estarán todos, incluidos los tres que estaban tocados, como Marcelinho Huertas, Gio Shermadini y Dani Díez , jugadores importantísimos en los esquemas de juego locales y que si o si tendrán que estar preparados.



Pero de todas formas, la que hasta el momento ha sido la segunda unidad del equipo, como Álex López, Santi Yusta, Fran Guerra han dado un paso al frente y están listo para dar un nuevo empujón a sus compañeros. Solo falta que tanto Salkin como Lundberg, dos de los jugadores llamados a liderar el equipo insular, estén acertados y puedan ayudar más al equipo.



Y es que para afrontar este tipo de duelos, el combinado canario tendrá que salir con la máxima concentración y que todos aporten. Se enfrentarán a uno de los mejores equipos de Europa y para ello todos deben empujar y caminar juntos hacia el triunfo.



El pabellón de Deportes Santiago Martín acogerá, sin duda, una excelente entrada de aficionados, que también será un plus para la plantilla que se debe sentir arropada desde las gradas.