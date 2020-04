Manuel Pablo desea la vuelta de Valerón al Depor

El exjugador del Deportivo, el grancanario Manuel Pablo García, que forma parte del cuerpo técnico del filial del equipo gallego, ha explicado que se plantea iniciar una carrera como entrenador principal y ha deseado la vuelta al club gallego de Juan Carlos Valerón, con el que comparte amistad y con el que jugó en el equipo blanquiazul.

"En mi cabeza está que más pronto que tarde pueda dirigir algún equipo", explicó, en una rueda de prensa telemática, el que fuera internacional con la selección española, que desde que se retiró como futbolista en 2016 ha estado ligado al club coruñés, en el que lleva desde 1998.

Aunque le "pica el gusanillo" para iniciar una etapa como técnico principal, también contemplaría estar al lado de Valerón si el exfutbolista blanquiazul regresa al Deportivo.

"Con Juan Carlos me veo en cualquier lado, tengo algo especial con él, vemos las cosas de forma muy parecida, casi igual. El Dépor se merece a Juan Carlos y Juan Carlos, al Dépor. Ojalá pueda volver. Sería una gran noticia", reconoció.

El exjugador canario también valoró la situación actual de LaLiga y las opciones que se contemplan para retomarla en el futuro o darla por finalizada.

"Lo que me parece más justo es intentar acabar LaLiga, aunque será un poco a contrarreloj. Otra de las opciones es anularla. Las pérdidas son grandes, pero no tiene sentido dar por acabada una temporada con la clasificación actual cuando quedan bastantes partidos. Ese tercer escenario no lo contemplo", sostuvo respecto a los ascensos y descensos.

Manuel Pablo afirmó que los jugadores pueden disputar los partidos en julio y agosto si es necesario, a pesar del calor, pero advirtió de que debe haber descanso entre una jornada y la siguiente.

"Si se prepara bien, se puede jugar con calor porque hay tiempos muertos, pero necesitas un periodo de preparación y lo más importante, el tiempo de recuperación. Eso de jugar cada 48 horas me parece imposible porque el cuerpo todavía está en proceso de recuperación. Tendrán que alternar entre tres-cuatro días o una semana", consideró.

El exfutbolista recordó que su contrato con el Deportivo se renueva año a año, por lo que actualmente se encuentra a la expectativa de lo que suceda tras la crisis del coronavirus.