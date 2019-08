Nahuel Leiva se suma al proyecto del CD Tenerife

Matías Nahuel Leiva Esquivel (22/11/1996, Rosario, Argentina) será nuevo refuerzo del CD Tenerife para la campaña venidera, después de que se ultimen los trámites administrativos y de que supere el preceptivo reconocimiento médico.



El centrocampista ofensivo argentino, con pasaporte español, competirá como blanquiazul durante las próximas tres temporadas, tras su etapa en el Olympiacos FC griego, club que recientemente se clasificó para la fase de grupos de la presente edición de la Liga de Campeones. En la segunda mitad de la pasada campaña, Nahuel Leiva militó en las filas del RC Deportivo.



A sus 22 años, el internacional español sub 21 atesora experiencia en las máximas categorías tanto de Grecia (Olympiacos FC) como de España (Villarreal CF y Real Betis Balompié). Además, con el Submarino Amarillo participó en la Europa League e hizo lo propio con el equipo heleno, en la referida competición continental, en la que suma hasta 11 apariciones.



LaLiga SmartBank ni mucho menos le es desconocida al nuevo refuerzo del CD Tenerife, ya que compitió, a muy buen nivel, en las filas del FC Barcelona B (cinco goles llevaron su firma) y del RC Deportivo, con quien disputó el play off de ascenso a LaLiga Santander.



Nahuel Leiva puede actuar en ambas bandas, en labores netamente ofensivas, y también formando parte de la línea de ataque. Rápido, vertical, de amplio recorriendo por los costados y con buena capacidad para definir.



Todo ello le llevó a despuntar rápidamente en las categorías inferiores del Villarreal CF, cuyo debut en el filial, en la Segunda División B, fue la antesala del salto al primer equipo, con tan solo 18 años.



Su talento tampoco pasó desapercibido para los técnicos de las categorías inferiores de la selección española, y portando los colores del combinado nacional ha sido internacional sub 19 (11 partidos y campeonato de Europa de la categoría) y sub 21 (dos encuentros).



Con el Real Betis Balompié disputó hasta 17 compromisos en LaLiga Santander y otras dos participaciones, en este caso en la Copa SM El Rey. Desde el conjunto verdiblanco fue cedido al primer filial del FC Barcelona, en la campaña 17/18.