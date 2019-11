El grupo de cabeza comienza a despegarse en la Tercera División

El grupo de cabeza comienza a separarse del resto en la Tercera División. Los puestos de playoff de ascenso a Segunda División B son el bien preciado por el que pelean todos y cada uno de los integrantes de la categoría. Si bien es cierto que hay cinco equipos que comienzan a presentar su más que firme candidatura.



Hablamos del Marino, el Gran Trajal, el San Fernando, el Tamaraceite y el Tenisca, equipos que están separados por solamente seis puntos en la tabla clasificatoria. Por el abismo de la tabla, el Unión Güímar y el Villa Santa Brígida se hunden en la zona roja.



Las jornadas avanzan en el grupo canario de la Tercera División y el líder no deja de pisar el acelerador. Hablamos del Marino, conjunto que conseguía este fin de semana su octavo triunfo del curso. Todo ello después de remontar su compromiso ante el Unión Güímar, merced a los tantos de Zeben Buades y Saavedra.



El Gran Tarajal continúa despuntando en el grupo canario de la Tercera División, en esta ocasión tras superar a un Mensajero en crisis. La escuadra de Juan Carlos Ruiz 'Coka' alarga su excelente dinámica hasta las nueves jornadas sin perder, al superar a los futbolistas de Ángel Sánchez con goles de Adargoma y Caliche. Los majoreros marraron una pena máxima a través del nombrado Caliche.



El San Fernando continúa con paso firme hacia los puestos altos de la tabla clasificatoria. Su última hazaña ha sido la de vencer en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, al Tenerife B. Todo ello, además, después de remontar el tanto inicial de Pedro Alemán. Sin embargo, en los segundos 45 minutos fueron capaces de neutralizar dicho tanto con los de Echedey y Quintero.



Un gol de Asdrúbal cuando el partido se acababa ha dado los tres puntos al Tamaraceite en Santa Úrsula. Fue el único tanto de la tarde en el Argelio Tabares. La escasez de goles no empaña un buen partido, con dos equipos entregados al máximo. Resultado justo, aunque los anfitriones metieron el medio el miedo en el cuerpo a los grancanarios durante muchos minutos.



El Tenisca alarga su excelente dinámica de resultado y ya son ocho las semanas sin perder de la escuadra de José Juan Almeida. En esta ocasión, el bando palmero derrotó a un colista Villa Santa Brígida, al que le sigue condenando su debilidad defensiva. El encuentro llegó al descanso en tablas, después de que Jeremy Betancort empatara, desde los once metros, el tanto inicial del blanco Jorge Gómez. Con el receso, Dani López, desde el punto fatídico, y el propio Jorge Gómez, dieron los tres puntos a la escuadra del Virgen de las Nieves.



El Atlético Paso y el Unión Puerto se repartieron los puntos en el recinto palmero (1-1). Tras una primera parte con mayor dominio del cuadro pacense, los futbolistas de Miguel Santana se repusieron en la segunda mitad, con el primer tanto de la contienda, obra de Chata. A continuación, los de Maxi Barrera replicaron con la igualada, lograda por Javi Morales.



El Unión Viera se distancia del abismo de la tabla clasificatoria al encadenar su segundo triunfo consecutivo, en esta ocasión, tras doblegar al Atlético Tacoronte (1-0). Un solitario tanto de Ramón, en la recta decisiva de la contienda, dio los tres puntos a la escuadra de Ángel Luis Camacho. El bando de Rayco García sufre su segunda derrota seguida por la mínima lejos de Barranco las Lajas.