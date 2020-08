Canarios en la élite del arbitraje

El árbitro canario de Primera División Alejandro José Hernández Hernández ha conseguido el ascenso a la categoría First de la UEFA, junto a otros once colegiados de toda Europa, según ha informado la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas (FIFLP). Y la palentina afincada en Tenerife, Marta Huerta de Aza, lo hacía a la denominada Élite, siendo la primera española que asciende a este escalafón.

Tras este ascenso internacional, el próximo reto del árbitro lanzaroteño será alcanzar la máxima categoría, denominada Elite, y de la que forman parte veintisiete colegiados.

UEFA Referees Committee have computed the promotions and demotions in their category revisions of Summer 2020.

Congratulations to: Marta Huerta de Aza (ESP), Tess Olofsson (SWE), Cheryl Foster (WAL) who have been promoted as New Women UEFA Elite referees!https://t.co/5KJa13LSMZ pic.twitter.com/hxUmepi3i6