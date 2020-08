El Ayuntamiento de La Laguna estudiará las declaraciones Sara Djassi sobre su entrenador en el Clarinos

El Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado este miércoles que estudiará las declaraciones de la exjugadora del CDB Clarinos Ciudad de la Laguna Sara Djassi, respecto al comportamiento del entrenador del equipo hacia ella, y ha señalado que si fuera necesario analizará las medidas a adoptar con este club.

El grupo de Gobierno el Ayuntamiento de La Laguna expresa su preocupación por las declaraciones de la ex jugadora del CDB Clarinos Ciudad de La Laguna Tenerife, Sara Djassi, respecto al comportamiento mantenido por el entrenador del equipo y su actitud hacia ella durante su etapa en el club.

Anuncia en un comunicado que estudiará el caso con el fin de aclarar lo ocurrido, "y, si fuera necesario, se analizarán las medidas a adoptar con este club, ya que la postura de este Ejecutivo local es de tolerancia cero ante comportamientos machistas como los que se relatan"

Sara Djassi, que compitió en las filas del Clarinos en la temporada 2015/16 cuando el club tinerfeño militaba en la Liga Femenina 2 de baloncesto, es protagonista de una información publicada este martes por la web Columna Cero, en la que denuncia trato vejatorio y machista cuando militó en la entidad lagunera.

El Clarinos, actualmente en la élite del baloncesto español, emitía como respuesta un comunicado para “desmentir los hechos e informar de que ya se han iniciado los trámites para presentar la denuncia correspondiente”.

Añadiendo a continuación que “el club quiere dejar constancia de que jamás ha recibido una denuncia sobre la posible comisión de los hechos que se relatan”.

Sara Djassi explica en una carta publicada por Columna Cero que en La Laguna “tuve la peor experiencia de mi vida. Mi relación con Claudio García, el actual entrenador, nunca fue saludable desde el principio. Incluso, a veces, hacía comentarios inapropiados hacia mi persona que me hicieron sentir realmente incómoda. Por ejemplo, «Tú, portuguesa, tienes un buen culo». A partir de ese momento me convertí en una especie de ‘autoproducto’ sobre la vestimenta que usaría. No quería usar la ropa que me proporcionada el club porque los pantalones cortos eran demasiado ajustados”.

“Además de esto, solía preguntarme varias veces si tenía novio y quería saber si él estaba en Tenerife. Incluso me dijo que, si tuviera uno en la isla, lo descubriría porque conoce a todo el mundo”, añade.

La jugadora relata que “pensé que me castigaban porque siempre era la última persona a la que le pagaban, unos 15 días después de la fecha de vencimiento”.

Según Djassi, el entrenador le llegó a gritar en los entrenamientos fases como ”¡Chúpame los huevos!” y “¡Me cago en mi puta madre!”.

Se cuenta además que durante un partido contra el Cáceres el entrenador llamó “putas” a las jugadoras.

Sara Djassi explica igualmente que fue obligada a entrenar lesionada y que llegó a ser acorralada en el gimnasio: “Claudio García cerró la puerta y me dijo que no saldría de allí. El entrenador se paró frente a la puerta y me empujó duramente tres veces con su cuerpo. Como esto pasó al comienzo del entrenamiento, los demás entrenadores estaban allí y no hicieron nada para detenerlo. Tampoco dijeron nada. “¡Tú misma! No vas a ir a ninguna parte. ¡Yo soy el presidente!”, dijo García. La situación era tan ridícula e increíble que mi única vía de escape del gimnasio fue arrastrándome entre sus piernas. Mientras, él apretaba mi cintura para evitar que pudiera escapar”.

La jugadora explica que recurrió a Roberto Marrero, en aquel entonces vicepresidente, y al presidente, Claudio García, padre del entrenador, pero que ”no quisieron hablar conmigo”.

“Fui a denunciar a la Policía en San Cristóbal de La Laguna, pero me dijeron que no podían hacer nada por falta de pruebas. Después de esto, no quise representar más al equipo”, añade.