Quico de Diego: "Lo vamos a dejar todo"

El CD Marino afronta este domingo un partido decisivo. Viajará a Madrid para medirse en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas al Linares Deportivo (21.00 horas). El ganador del encuentro ascenderá a Segunda División B: es el último billete para tener una plaza en la categoría de bronce tras caer en los 'playoff' exprés. El entrenador del Marino, Quico de Diego, atendió a este medio a raíz del decisivo partido contra el Linares.

Sobre su rival, que llegó al parón como líder de su grupo con una ventaja de 18 puntos, De Diego comenta que "es un buen equipo, hecho para subir". El entrenador del Marino declara que su rival tiene una plantilla "bastante compensada, que mezcla veteranos con juventud". Además, añade que es un club cuya apuesta es subir y por ello es un contrario "difícil, como los otros dos (Lealtad y Alcoyano, que se verán las caras el sábado)".

El CD Marino conoció a su rival el martes, con apenas unos días de antelación al partido. Preguntado sobre cómo se puede afrontar un encuentro en estas circunstancias, De Diego aclara que el Linares fue eliminado al mismo tiempo que el Marino, por lo que se hicieron informes con tiempo. Eso sí, prefiere orientar la atención a los suyos: "Me preocupa más que estemos bien nosotros".

A De Diego no le gustó el partido que hizo el Marino frente al Tamaraceite, por el que fue eliminado en las semifinales del 'playoff' exprés disputado en El Hierro (0-1). "No nos acoplamos para nada al campo, mientras que ellos sí", explica. El entrenador tinerfeño opina que los jugadores del Tamaraceite "se sintieron más cómodos" y "fueron justos vencedores". De Diego cree que en la segunda parte mejoraron, pero lamenta que "no nos dio para tener situaciones de gol".

El conjunto del sur de Tenerife cuenta con la oportunidad de volver a la Segunda División B siete años después. No extraña, por lo tanto, que De Diego afirme que sus jugadores están "ilusionados" y "con ganas". El parón de tres meses "ha pasado factura", como reconoce el técnico del Marino, pero ha notado como el ambiente ha mejorado con la oportunidad de volver a luchar por el ansiado ascenso.

A los aficionados del Marino, De Diego les asegura que "lo vamos a dejar todo". El entrenador afirma que su equipo va a intentar ser fiel "a lo que hacemos habitualmente". Igualmente, tiene palabras de agradecimiento para la gente que ha mandado ánimos tanto por redes sociales como personalmente. Finalmente, destaca la oportunidad que supone el ascenso no sólo a su equipo, sino a la isla de Tenerife: "Vamos a intentar que la isla tenga un representante en Segunda División B después de mucho tiempo".