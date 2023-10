Asier Garitano espera encontrarse el sábado “al mejor Elche de la temporada”

El entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano, espera encontrarse el próximo sábado “al mejor Elche de la temporada” después de sus tres últimos resultados -dos victorias y un empate-, y lo considera un “rival directo” que “se va a asentar con los mejores”.

El técnico vasco considera que el cuadro ilicitano tuvo “dudas” al inicio del campeonato, después de su descenso de Primera División, “pero ahora está bien, como nosotros”.

Garitano considera que el Tenerife, salvo en la derrota ante el Eibar (3-0), ha “competido bien” en todos los partidos fuera de casa, sabiendo de la “dificultad” que tienen “todos los equipos” para sumar como visitantes.

El preparador de Bergara ha sido preguntado sobre el rendimiento de Mo Dauda, cuestionado por un sector de la afición, y ha subrayado que va a tener “toda la paciencia que haga falta” con el atacante ghanés porque tiene “lo más importante, talento y velocidad”, que exhibe en los entrenamientos, aunque no lo está demostrando en los partidos.

El técnico vasco se reencontrará en Elche con el delantero Borja Garcés -exjugador del Tenerife-, a quien apartó del Leganés por un motivo disciplinario tras acudir a una boda a Melilla sin permiso suyo, ni del club, en un fin de semana en el que precisamente tenía que jugar contra el conjunto isleño.

“Incidente no tuve ninguno, me pidió permiso dos días de un partido para una situación que yo veía impropia, le dije que no, no se presentó a entrenar y le dije la decisión que tenía que tomar como entrenador”, ha relatado.