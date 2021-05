El CD Mensajero consigue el ascenso a Segunda Divisón RFEF

El Mensajero ya es nuevo equipo de la emergente Segunda División RFEF. Los rojinegros podían cerrar de forma matemática su ascenso a la nueva categoría del fútbol español y lo lograron. Para ello, tuvieron que remontar un gol inicial de Joaquín poco antes del descanso. Tras la pausa, Omar Fleitas anotó de penalti en dos ocasiones para poner por delante al conjunto palmero. Los de Yurguen Hernández supieron sufrir y terminaron celebrando el resultado con los aficionados que acudieron al Silvestre Carrillo.

El ‘Mensa’ salió motivado al campo, sabiendo lo que podía obtener si ganaba. Los rojinegros empezaron avisando con un tiro de Alonso desde la frontal del área precedido por un excelente control. El chut, sin embargo, fue detenido fácilmente por Cendón. Las Palmas C poco a poco fue encontrándose bien en el césped del Silvestre Carrillo y acumuló acercamientos en los siguientes minutos, aunque no se tradujeron en ocasiones de gol.

David, en el minuto 9, jugó con Raúl Alemán cerca del área y probó fortuna con un disparo que no encontró portería. Pese al aviso, Las Palmas C seguía mostrando síntomas de peligro, como cuando Fran tuvo que emplearse a fondo en el minuto 12 para evitar que Moleiro se plantase mano a mano. En el minuto 16 tuvo Ale González una ocasión clamorosa, al rematar a puerta vacía un balón que no logró despejar Cendón. Cuando ya se cantaba el gol, apareció inesperadamente Ian para despejar bajo palos. En el minuto 32 Cristian cabeceó fuera un córner y poco después Moleiro buscó el gol amarillo con un tiro con efecto que despejó por bajo Kylian. Las Palmas C avisó en distintas ocasiones y al final terminó adelantándose poco antes del descanso con un tanto de Joaquín, quien aprovechó un mal despeje de Kylian para dejar mudo al Silvestre Carillo.

Los rojinegros salieron tras el descanso decididos a cambiar el rumbo del partido para llevarse el deseado ascenso. La intensidad del Mensajero tuvo efecto cuando en el minuto 47 fue derribado Raúl Alemán por Isidro dentro del área. Omar Fleitas fue el encargado de ejecutar la pena máxima y acertó para poner tablas en el marcador. Unos instantes más tarde, en el minuto 56, hubo otro penalti para los palmeros al caer Ale González. De nuevo Omar Fleitas asumió la responsabilidad y tampoco falló. Llegó el delirio al Silvestre Carrillo, aunque aún quedaban por delante muchos minutos.

Las Palmas C demostró que no había venido a La Palma a ser un simple invitado a la fiesta y siguió siendo una amenaza para los intereses del Mensajero. Por su parte, los rojinegros buscaron la sentencia, pero ni Ruymán ni Ale González tuvieron precisión en sus disparos.

A falta de diez minutos, un córner del filial amarillo prolongado por Joaquín acabó en el larguero y aumentó aún más el temor de los aficionados a un susto de última hora. La última oportunidad clara de Las Palmas C vino en un remate de Isidro a un balón al área de Pol que atrapó sin complicaciones Kylian. El sufrimiento del Mensajero se alargó varios minutos en el tiempo de descuento, pero al final el árbitro señaló el ansiado final de partido. El Mensajero jugará la próxima temporada en la nueva Segunda División RFEF.

2 CD MENSAJERO: Kylian; Antonio Samuel (Juanma, 93’), Omar, Ruymán, David, Ale González (Kai, 84’), Edu Salles (Santi, 93’), Alonso, Fran, Raúl Alemán (Cacho, 69’) y Eslava.

1 UD LAS PALMAS C: Cendón; Isidro, Ian (Brian, 90’), Ojeda, Isaac, Julen, Pol, Edián, Samuel (Echedey, 71’), Moleiro y Joaquín.

ÁRBITRO: Johan González Rodríguez. Por parte del conjunto local fue amonestado Kylian. En el conjunto visitante fueron amonestados Ojeda e Isidro.

GOLES: 0-1: (45’) Joaquín. 1-1: (47’) Omar Fleitas de penalti. 2-1: (57’) Omar Fleitas de penalti.

INCIDENCIAS: Silvestre Carrillo. Tarde soleada y calurosa, con algo de viento. Césped artificial en buenas condiciones. Partido disputado ante 1000 espectadores.