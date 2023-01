El CD Tenerife tiene “plena confianza” en Ramis y la plantilla

El presidente del CD Tenerife, Paulino Rivero, ha manifestado este martes, en el desayuno institucional con los medios de comunicación del Hotel Escuela, que el club tiene “plena confianza” en el entrenador del primer equipo, Luis Miguel Ramis, porque a su juicio “se la ha ganado”, pese a la irregular trayectoria de esta temporada en LaLiga SmartBank. Además, el máximo dirigente blanquiazul mostró también su respaldo a la plantilla, y habló de la marcha de Juan Carlos Cordero y de los planes del club en el mercado invernal.

Paulino Rivero sostiene que Ramis, “objetivamente”, está haciendo un “trabajo muy bueno” desde que llegó en la temporada 2020-2021, y achaca la irregularidad del presente curso a varios factores, entre ellos las “bajas”, todo ello a pesar de que en su opinión el Tenerife tiene una plantilla “mucho más completa y equilibrada” que en la campaña anterior, cuando luchó “hasta el final” por el ascenso.

El presidente blanquiazul descarta que se le haya dado un ultimátum al entrenador en el partido del próximo sábado en casa frente a la SD Ponferradina y ha subrayado la total confianza en el actual cuerpo técnico, aunque admite que el equipo ha terminado la primera vuelta “con unos paupérrimos 25 puntos”, porque aspiran “a mucho más” en una segunda vuelta “mucho mejor”.

Rivero ha añadido que pese a la reciente marcha del director deportivo, Juan Carlos Cordero, y aunque no han encontrado aún a su sustituto, no ha habido un vacío y el club, a través del consejero encargado del área deportiva, gestiona posibles incorporaciones de jugadores, por lo que en las “próximas semanas” podría anunciar alguna, que “aporte”, pero lo que no hará es “fichar por fichar” en el presente mercado de enero.

Cuestionado por la marcha de Cordero, el dirigente sauzalero manifestó que “Juan Carlos ha sido un profesional, pero su modelo de trabajo no encajaba con la dirección de la entidad, y se ha resuelto de manera amistosa su vinculación. Su trabajo lo llevó hasta el final, pero no hay ningún vacío. Hay un consejero deportivo que está al tanto de todo el trabajo hecho que dejó y, con Luis Miguel Ramis seguimos trabajando. Ya veremos cuándo vendrá un nuevo director deportivo, estas cosas son complejas, porque o está en paro en estos momentos o tendrá que resolver su situación con el equipo con el que esté. Pero se está trabajando con la misma intensidad que cuando estaba Cordero, y el contacto con el cuerpo técnico es continuo”.

Respecto a los movimientos blanquiazules en el mercado invernal, Rivero argumentó que “Creo que disponemos de tres fichas. En los últimos años, los fichajes de invierno rara vez se producen en la primera semana. Todo el mundo espera descartes, está a la expectativa porque quiere lo mejor. Si viene alguien tiene que mejorar lo que tenemos, no vamos a fichar por fichar. Tenemos una muy buena plantilla, si encontramos un jugador que nos puede venir bien y mejorar, estaremos al acecho. No me preocupa porque seguimos trabajando y barajando muchas opciones. Es posible que haya novedades, pero hay que ser prudentes. Tenemos que entusiasmar a los jugadores porque a nivel económico estamos en inferioridad con otros clubes. Si estuviéramos en segunda posición sería más fácil convencer a un jugador ahora mismo. Habrá novedades pero no ficharemos por fichar”.

Por último, el presidente blanquiazul habló de la renovación de Samuel Shashoua: “Dice que quiere a Tenerife, y desde el Tenerife le decimos que nosotros queremos a Shashoua. Es un gran jugador y lo queremos. Estamos muy contentos con su proyección. Las dos partes queremos, tendrá que haber una negociación y jugaremos fuerte nuestras cartas con los límites que tenemos porque es un jugador que marca diferencias en Segunda División”.