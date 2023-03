El CD Tenerife quiere recuperar la ilusión frente al Eibar

El CD Tenerife se medirá este sábado, en el Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 17:30 horas, a la SD Éibar, en la jornada 30ª de LaLiga SmartBank.

Ramis considera que para ganarle al Eibar deberán hacer "un partido redondo"

Más

El equipo de Ramis tendrá enfrente a un equipo que ocupa los puestos altos de la clasificación, que intenta el objetivo de retomar su posición en LaLiga Santander. El cuadro vasco llegará al partido tras dos triunfos consecutivos.

🎙️ @LuisMiguelRamis 🎥



✔️ "La afición es muy importante".



✔️ "El ambiente de las últimas semanas ha sido muy bueno".



✔️ "Tenemos la ilusión, la energía y la capacidad para hacerlo; nos vemos capaces".



▶️ https://t.co/znZmYuy9Hq #TenerifeEibar #UnSentimientoQueNosUne — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) 4 de marzo de 2023

Aunque la plantilla tinerfeñista no conoce la derrota en casa desde noviembre de 2022, Luis Miguel Ramis reconoció ante los medios de comunicación que esta tarde “hay que superar a un conjunto muy bien trabajado y organizado; es muy estable, y no va a ser ni más ni menos difícil que cualquier otro”. “Tiene talento, grandes jugadores, aquí no se puede ni pestañear”, aseguró.

Por su parte, Gaizka Garitano, entrenador visitante, ve en el conjunto insular a “un equipo que defiende muy bien y concede muy poco; el año pasado ya fue el menos goleado y este año está en una línea de encajar muy poco”.

La SD Eibar, que aterrizó este viernes en la Isla, ejercitándose en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez por la tarde, cuenta con la novedad en su lista de convocados del exjugador blanquiazul Lasure. También figura entre los citados Javi Muñoz.

El Heliodoro Rodríguez López recibirá a uno de los clubes que mejor recuerdo deja a los aficionados. La SD Eibar ha vencido en una ocasión, en Liga, en el recinto santacrucero, saldándose el resto de sus 13 visitas a la Isla con siete victorias locales y cinco empates.

Alejandro Quintero González ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para arbitrar. El colegiado onubense y la escuadra blanquiazul se cruzan, por cuarta vez, en un encuentro oficial.

Además, el compromiso entre tinerfeñistas y armeros servirá para llevar a cabo diferentes actividades con motivo del próximo Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Entre ellas: