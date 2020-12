Concepción: “Si no me voy a presentar, tampoco me gustaría agotar el año”

Miguel Concepción no aclaró este martes, tras la Junta General de accionistas de la temporada 19/20, si optará en 2021 a un nuevo mandato como presidente del CD Tenerife. “Si no me voy a presentar, tampoco me gustaría agotar el año”, dijo el regidor del representativo, que, en ese sentido, prefiere que la renovación de la presidencia se produzca antes del 30 de junio para que haya “operatividad de cara al nuevo proyecto”.

El CD Tenerife aprueba las cuentas de la temporada 19/20 con un beneficio de 1,8 millones

Saber más

En una rueda de prensa telemática posterior a la asamblea, Concepción se refirió por primera vez en público a la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por su gestión como máximo responsable de la desaparecida compañía aérea Islas. “Tengo un grupo de empresas y una de ellas, en el 2011, se vio afectada por una denuncia de la competencia. Eso se alargó en un proceso que ha durado muchos años y llegamos a un acuerdo para no desarrollar toda la fase del juicio”, explicó.

No obstante, matizó que asumió “una parte condenatoria canjeable por una multa, y me veo obligado a recurrir en casación al [Tribunal] Supremo. No sé lo que tardará, pero no se cumplió ese acuerdo y por eso me he visto en la necesidad de recurrir”, dijo. Y añadió que tiene su conciencia tranquila. “No me considero culpable de nada, salvo de darle a los canarios la posibilidad de que pudiesen volar entre islas a un precio más barato”.

Concepción analizó todos los palos de la vida del Tenerife en los últimos meses. “Todos debemos empujar en la misma dirección para que el equipo alcance los éxitos deportivos que queremos, que no son otros que luchar cada año por conseguir el ascenso”, dijo en referencia al momento del equipo de LaLiga SmartBank, mientras elogió a Luis Miguel Ramis, a quien señaló como “un buen profesional que nos puede aportar mucho y también a nuestra cantera”.

En el plano social, reconoció que percibe “cierta ansiedad” porque la afición quiere al equipo “en Primera División y no solo no ha sido posible, sino que también hemos pasado muchas dificultades para mantener la categoría. Como presidente —añadió—asumo mi culpa y soy comprensivo con el sufrimiento de nuestros aficionados”.

Y en el institucional, aludió a su relación con José Miguel Garrido, uno de los accionistas de referencia de la entidad después de su entrada en el capital social del club en 2019. “Hay un cierto entendimiento y cambió su impresión sobre mí. Se dio cuenta de que no era un ogro y que trato de hacerlo lo mejor posible dentro de esta institución. Ha cambiado su opinión y se ha dado cuenta de que yo no era tan malo como se lo habían pintado”, manifestó.

Aclaró Concepción, asimismo, las dificultades que tendrá el CD Tenerife para reforzar su plantilla en la venta del próximo enero. “LaLiga acaba de restar la partida que nos había dado a los clubes de los abonos porque los visos que hay indican que no habrá público en los estadios. Eso nos ha dejado al límite. Hay que pensar en salidas antes que en entradas”, admitió.