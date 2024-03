El Costa Adeje logra de forma contundente su primer triunfo liguero del 2024

El Costa Adeje puso fin a una racha de tres meses sin ganar tras vencer por goleada al Sevilla (5-0). Las guerreras se adelantaron en su primer ataque del partido, logrando así una ventaja que acabarían aumentando hasta los cuatro tantos de diferencia en el tiempo de descanso. Tras el receso, un nuevo gol local dejaría decantado un triunfo que las de José Herrera acabarían manteniendo hasta el pitido final sin complicaciones.

El choque comenzó de la mejor manera posible para los intereses del Costa Adeje, que en el primer minuto de juego aprovechó un saque de esquina para adelantarse por medio de Thaís Ferreira, quien cabeceó a la red el centro de Babajide. Tras ello, el cuadro hispalense no bajó los brazos y durante los compases iniciales buscó rápidamente el empate, que pudo llegar mediante los testarazos de Martín-Prieto y María Pérez, que acabaron marchándose por encima del travesaño.

Con el paso de los minutos, las guerreras lograron neutralizar la situación sobre el campo y volvieron a acercarse con peligro al área visitante. De esta manera, después de un primer intento desviado de falta, lanzada por Natalia Ramos, llegó el 2-0 en el ecuador de la primera parte, siendo Babajide la encargada de culminar un contragolpe con un zurdazo desde la frontal que se coló por la escuadra.

Con tierra de por medio en el marcador, el equipo de José Herrera jugó cómodo y tras un primer intento tímido de Paola Hernández, rozó el tercer tanto pasada la media hora en un servicio de Babajide que Koko no llegó a rematar a la red por muy poco, sin embargo, un nuevo centro de Babajide instantes más tarde encontró mejor rematadora tras el golpeo de María Estella a la escuadra para hacer el tercero de las suyas.

El Sevilla intentó recortar diferencias durante la recta final de la primera mitad a través del disparo de Martín-Prieto respondido por la portera local, y el posterior intento rechazado de Inma Gabarro. Pese a ello, el acierto de cara a portería volvería a caer al otro lado del campo con Jassina Blom como protagonista, cerrando así una gran primera parte de las blanquiazules al hacer el 4-0 con el que instantes después se llegaría al intermedio.

El técnico visitante movió ficha realizando un triple cambio durante el descanso, tratando de dar la vuelta a la situación de cara al segundo tiempo, sin embargo, al regreso vestuarios cayó el 5-0 cuando apenas se alcanzaban los dos minutos de la reanudación, con Estella certificando su doblete mediante un testarazo tras una nueva asistencia de Babajide desde el saque de esquina.

Las blanquiazules siguieron haciendo daño a balón parado, llegando a estrellar el balón en la madera por medio del testarazo de Agus Barroso. Por su parte, Noelia Ramos se encargó de evitar el gol sevillista al desviar el remate de cabeza de Pamela González y blocar más tarde los intentos lejanos de Inma Gabarro y Klára Cahynová.

Con el duelo resuelto, el conjunto tinerfeño no quiso asumir riesgos y se hizo fuerte en defensa, conservando de esta manera su ventaja sin pasar apuros hasta el tramo final del partido, cuando la ex blanquiazul Martín-Prieto sacó un testarazo ligeramente desviado que pudo significar el ‘gol del honor’ para una escuadra andaluza que no volvió a inquietar el marco contrario hasta el pitido final.

UD COSTA ADEJE TENERIFE 5 (4) SEVILLA FC 0 (0)

UD COSTA ADEJE TENERIFE: Noelia Ramos; Agus Barroso (Pavlovic, 63’), Thaís Ferreira, Paola Hernández, Babajide (Monday, 78’), Koko (Aleksandra, 53’), Blom (María José Pérez, 53’), Natalia Ramos (Sandra Hernández, 78’), Clau Blanco, Estella y Patri Gavira.

SEVILLA FC: Sullastres; Teresa (Diana Gomes, 46’), Eva Llamas, Pamela González (Nazareth, 77’), Amanda Sampedro, Inma Gabarro, Lucía (Rosa Otermín, 46’), María Pérez, Débora García (Payne, 46’), Cristina Martín-Prieto y Gemma (Cahynová, 60’).

ÁRBITRA: Raquel Suárez González (comité castellanoleonés). Amonestó por el lado local a Blom; y por el visitante a Pamela González y Eva Llamas.

GOLES: 1-0: (2’) Thaís Ferreira. 2-0: (24’) Babajide. 3-0: (39’) Estella. 4-0: (48’) Blom. 5-0: (48’) Estella.

INCIDENCIAS: Campo de fútbol de Adeje. Césped artificial en buenas condiciones. Mañana lluviosa.