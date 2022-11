Javi Alonso: “El equipo que se equivoque menos estará más cerca de ganar”

El jugador del CD Tenerife Javi Alonso ha manifestado que de cara al derbi del próximo sábado en Gran Canaria ante la UD Las Palmas, el equipo que menos errores cometa estará más cerca de llevarse los tres puntos, en un choque en el que cada uno intentará imponer su estilo.

El centrocampista tinerfeño aspira a debutar de forma oficial en un clásico del fútbol canario, y en caso de producirse sería para él una oportunidad “muy especial, para aprovecharla”, porque en los anteriores en los que fue convocado no llegó a disponer de minutos, y solo lo ha vivido en amistosos o en categorías inferiores.

A pesar de que la Unión Deportiva lleve cuatro partidos consecutivos sin ganar, Javi Alonso no cree que el conjunto amarillo tenga una mala dinámica en LaLiga SmartBank “porque la línea de juego es siempre la misma, solo que no le están acompañando los resultados en los últimos partidos, pero cuando llegas a estos derbis, aunque parece un típico, no hay favorito”.

Del rival destaca su “gran capacidad de asociarse”, con un juego “combinativo”, y el Tenerife lo intentará contrarrestar con sus “capacidades”, con la premisa de “mantener la portería a cero”, y matiza que no van a cambiar el estilo “por ser un derbi”, en el que “aquel que menos se equivoque estará más cerca de ganar”.

Javi Alonso espera “un gran ambiente” en el Estadio Gran Canaria, y aunque en esta ocasión habrá menos aficionados del Tenerife que en derbis pretéritos por el cupo de entradas que le han concedido, está seguro de que la afición blanquiazul “se va a escuchar muchísimo y nos va a animar en todo momento”.