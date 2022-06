Luis Miguel Ramis: “Hemos terminado haciendo un partido muy completo”

Luis Miguel Ramis compareció ante los medios de comunicación tras la victoria ante Las Palmas en el encuentro de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a LaLiga Santander (1-2). El entrenador del CD Tenerife se mostró muy feliz por el trabajo realizado por sus jugadores en un encuentro donde termina “tremendamente satisfecho por nuestra gente y nuestra isla”.

El Tenerife vuelve a ganar el derbi y se planta en la final por el ascenso

Luis Miguel Ramis comenzó la rueda de prensa comentando que el equipo entró “bien aunque sabíamos que ellos iban a intimidar muchísimo con posesiones largas y que elaboran todo mucho”. “Nosotros hemos sido muy verticales, hemos estado muy agresivos en los duelos e intuitivos en las segundas jugadas y eso nos ha generado ocasiones de gol, por lo que la situación dio la vuelta y nosotros estábamos intimidándoles a ellos”, siguió. Ramis cree que “eso puede marcar el devenir de un partido, nos vimos fuertes y hemos terminado haciendo un partido muy completo”.

Preguntado por la afición, el entrenador del CD Tenerife afirmó estar “tremendamente satisfecho por nuestra gente y nuestra isla porque sé lo que significa este tipo de victorias”. “Aunque nos quisieran hacer en algún momento pequeño somos grandes y lo hemos demostrado”, continuó un Luis Miguel Ramis que también comentó que esta victoria “no hace más que asentar lo que viene trabajando el equipo desde hace tiempo”. El técnico blanquiazul afirmó que “la fe que tengo en mis jugadores es grandísima, estoy muy contento por ellos porque se dejan el alma y cuando no tienen más se tocan el escudo y es como si recobrasen energía”. “Poco a poco se ha sellado ese ADN competitivo que yo quería”, celebró el entrenador.

Con esta victoria, el Tenerife consigue hacer historia al ser el primer vencedor de un derbi canario en playoff, asunto que no preocupa a un Ramis que recuerda que “ya sabéis lo que pienso de las estadísticas, quiero lo que quiero, las estadísticas están muy bien pero nuestro objetivo es el que es y no debemos perder ni un segundo en lo que va a estar escrito”. “Nos da confianza pero tampoco superpoderes para superar la siguiente eliminatoria, por lo que hoy disfrutamos, sobre todo la gente, pero hay que trabajar desde mañana”, recordó.

— LaLiga (@LaLiga) 4 de junio de 2022

Preguntado por el rival en la final, Luis Miguel Ramis respondió que “no he pensado en quien prefiero”. “No hay dos partidos iguales, todos son difíciles y cada uno tiene sus características, además de que son magníficos equipos como es también Las Palmas”, siguió. El entrenador del CD Tenerife recordó sobre los amarillos que “han hecho un final tremendo pero lo que hemos hecho nosotros también tiene muchísimo merito, hay que darle mucho valor a ganar en el Heliodoro y aquí”.

“Ha habido momentos muy bonitos en mi carrera como entrenador, en Albacete viví también momentos extraordinarios pero desde hace años tengo una vinculación con esta isla, por lo que poder llegar y conseguir que el equipo compita tan bien gracias al empeño de mis jugadores me hace estar muy contento”, afirmó Luis Miguel Ramis. El entrenador del CD Tenerife declaró que “ahora tenemos esta oportunidad y esta victoria es el momento más potente de mi carrera deportiva porque ellos tenían el estadio lleno y todo preparado pero este equipo tiene espíritu y carácter y ha obtenido el premio”.

“A los aficionados les pedimos que lo celebren, hemos superado una eliminatoria dificilísima y nosotros vamos a sentir este calor”, declaró el entrenador. “Trabajamos para ellos y nos ilusionamos también, pero no debemos olvidarnos de que no tenemos nada todavía, es así de paradójico después de una victoria tan importante, pero lo cierto es que aún falta mucho y será de mucha exigencia”, avisó Ramis.

Sobre la lesión de Jonathan Viera antes del descanso, Luis Miguel Ramis considera que “les trastoca porque aunque el cambio de Maikel Mesa les aporta un juego interior parecido al anterior, no es tan decisivo”. “Sin embargo eso tenía un aspecto preocupante de que el partido pudiese derivar más por fuera para buscar centros y era normal porque estábamos cerrando bien por dentro”, analizó. Ramis continuó explicando que “salieron jugadores de otras características, por lo que teníamos que bascular y llegar a las ayudas mucho más rápido que en la primera parte”. “Hemos intentado atar al equipo para que pudiésemos tapar los centros, buscamos estar más protegidos con Sipcic y que consiguieran el gol era normal porque empujaron muchísimo y son muy precisos”, detalló.

“Le doy mucha importancia al inicio del partido, estábamos convencidos de que teníamos que marcar aquí porque el rival es muy potente y les valía con ganar el partido, pero nosotros somos muy difíciles e incomodos y lo hemos trabajado muy bien”, comentó el técnico blanquiazul. Ramis considera que “no nos hemos hecho pequeños y esos primeros minutos son importantes porque mandas mensajes potentes” y que “el gol a la media parte nos ha venido muy bien para tranquilizarnos un poco y comprender que aunque la segunda parte sería exigente estábamos cerca”.

Sobre Enric Gallego, Ramis comentó que “el otro día estaba disgustado porque sabía que pudo darnos esa diferencia aún más grande pero ya habéis visto su reacción, trabaja lo que se le pide, tiene mucha experiencia, aporta siempre y ha obtenido el premio”. “Él estará contento por él, pero también por sus compañeros”, aseguró.

Preguntado por los dos goles, señalados ambos tras la revisión del VAR, Ramis comentó que “yo no tenía certeza de nada porque no se ve desde mi posición si el balón en el primer tanto entra, y aunque luego nos dijeron desde arriba que sí, no lo celebras del todo hasta que el arbitro no lo indica”. “En el segundo gol no me dio al principio la sensación de que hubiese penalti porque hay muchos jugadores pero luego en cuanto el árbitro fue al VAR ya sabíamos que había habido un codazo y no teníamos duda”, añadió.

Con respecto a los entrenamientos de la próxima semana, Luis Miguel Ramis explicó que “hay diferentes niveles de carga en cuanto a jugadores y entrenamientos, los que acumulan más carga tienen menos trabajo y viceversa”. “Son entrenamientos cortos, de mucha claridad, muy analíticos y donde buscamos la activación pero pocos esfuerzos porque hay que intentar llegar con las máximas piernas posibles a estos encuentros”, especificó.