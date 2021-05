Luis Miguel Ramis: "Vamos a estar motivados"

En la rueda de prensa previa a la visita al RCD Espanyol, el entrenador del CD Tenerife aseguró que espera "que le plantemos un partido muy difícil al RCD Espanyol , en cuanto a competitividad y disputa; estoy convencido de que podemos hacerlo". Además explicó que "hablamos tras el partido ante el RCD Mallorca , como hacemos habitualmente; tenemos claro lo que no necesitamos y se lo hacemos ver al equipo". A partir de ahí, "hay que mirar hacia adelante y afrontar un encuentro de máxima exigencia".

El técnico blanquiazul comenzó su intervención pronunciándose sobre el fallecimiento de Francesc Arnau: "Es una noticia terrible y, desde aquí, en mi nombre y en el de club, queremos mostrar las condolencias a familiares, amigos y también al Real Oviedo por el fallecimiento de Francesc Arnau".

Con respecto a lo hablado con los jugadores tras la derrota (0-1) ante el RCD Mallorca, Luis Miguel Ramis respondió que "lo hacemos habitualmente y expusimos lo que pensábamos del partido". "Tratamos de identificar lo que necesitamos en cada partido. Tenemos claro lo que no necesitamos y se lo hacemos ver al equipo", siguió. El entrenador del CD Tenerife declaró que "hay que mirar hacia adelante y afrontar un partido de máxima exigencia para ellos y para nosotros". "No me arrepiento de las decisiones que tomé en cuanto a las oportunidades ante el RCD Mallorca ya que sería ventajista arrepentirme después de haberlos puestos, y tampoco sería justo", afirmó. Ramis añadió que "si los pusimos fue porque estábamos convencidos de lo que hacíamos" y que "esto es deporte profesional, y a veces las cosas salen bien y otras mal". "Tenemos que tomar las decisiones antes de los partidos y reflexionar después de ellos", concluyó.

Sobre el próximo rival, el RCD Espanyol, el entrenador del CD Tenerife declaró que "tenemos que mostrar nuestra mejor versión porque es un partido para tratar de no cometer errores a nivel de atención y concentración". "Vamos a estar motivados y hay que dar respuesta defensiva", aseguró. Luis Miguel Ramis añadió que "espero que les planteemos un partido muy difícil y todo lo que sea apartarse de llevar el partido al límite, nos va a crear problemas". "Podemos acercarnos a nuestra mejor versión y la idea es darle trabajo suficiente para que el partido sea lo que esperamos en cuanto a competitividad y disputa", comunicó. El entrenador blanquiazul recordó que "no soy de dar noticias respecto a los que van a participar de inicio". "Elegiremos el once que creamos: viajan 20 futbolistas y todos tienen la posibilidad de jugar", finalizó.

Acerca de Jon Ander Serantes, Luis Miguel Ramis comentó que “está bien e hizo un buen partido ante el RCD Mallorca". "La sensación que tenemos con él es la que plasmó en el campo, de máxima confianza y máxima seguridad", añadió. El técnico del CD Tenerife aseguró estar "contento de cómo le han salido las cosas y él ha provocado que eso sucediese con su trabajo diario". "Estoy satisfecho porque haya vuelto a sentirse bien", admitió.

De Álex Bermejo declaró que "sigue con molestias, y tenía mucha ilusión por viajar a Barcelona". "Quiere ayudar pero no puede y esa situación no la queremos, por lo que hemos decidido que no viaje", comentó.

Sobre su futuro, Luis Miguel Ramis afirmó que "intento no moverme por sensaciones". "Es igual que si tengo que elegir un once; sería caer en posibles interpretaciones, y ahora mismo no tocan", afirmó. El entrenador blanquiazul explicó que "este proceso es el que es y corresponde en profundidad a dos partes, y todo lo que fuese analizar sobre el mismo crearía, en ambos sentidos, unas interpretaciones que no beneficiarían a nadie". "Cuando haya algo que decir, se dirá, sin más", anunció. Luis Miguel Ramis añadió que "estamos expuestos a todo y no quiero profundizar en un tema que no nos llevaría a nada". Finalmente afirmó estar "centrado en el partido de mañana e informado sobre cómo está el proceso de negociación que se está desarrollando por el club”.