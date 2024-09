“Ojalá tengamos muy malas sensaciones, pero sumemos tres puntos”

El entrenador del CD Tenerife, Óscar Cano, es consciente de que su equipo necesita la victoria este viernes ante el Racing de Santander en el estadio Heliodoro Rodríguez López tras un mal inicio en LaLiga Hypermotion, hasta el punto de asegurar que prefiere tener “muy malas sensaciones” al final del partido, pero sumar los tres puntos.

El técnico andaluz ha dicho en rueda de prensa que les espera un partido “muy exigente”, en el que tendrán que dar respuesta a un rival que “presiona bien en la parte alta”, encontrando espacios “para progresar y hacerles daño”.

A pesar de no haber ganado aún, Cano no cree que haya influido en el estado de ánimo de sus futbolistas, pero tiene claro que al margen de las buenas sensaciones de los dos últimos partidos, “lo que hay que hacer es ganar, cuanto antes mejor; ojalá mañana me siente aquí con tres puntos”, ha subrayado ante los periodistas.

El técnico blanquiazul prefiere no dar pistas de la alineación “porque los jugadores no saben quién va a jugar”, y prefiere que sea así por su propia experiencia, para mantener esa incógnita entre los futbolistas, “hasta una hora y media antes del partido”.

Cano cree que su equipo debe evitar que el Racing construya el fútbol que permita expresarse a sus cuatro jugadores de ataque, “que son muy buenos, se entienden muy bien, con mucho talento y acierto de cara al gol”, entre los que destaca un ex blanquiazul, Andrés Martín.

Preguntado por el reciente fichaje del colombiano Marlos Moreno, ha dicho que tras no concretarse el fichaje del mediapunta Joni Montiel y no encontrar a un jugador de calidad similar en esa posición, prefirieron fichar a un extremo diferente a los que ya tiene en plantilla, “para venir al pie, asociarse y con un regate más corto”.

Además, ha reconocido que ya intentaron fichar a Marlos semanas atrás, pero entonces optaron por Joni Montiel, y al no llegar el jugador del Rayo Vallecano, volvieron a la opción anterior con el futbolista colombiano, que ha llegado fuera de forma, pero cree que por sus características se adaptará mejor al fútbol español, después de pasar por diferentes equipos europeos.

Por otra parte, y con respecto a una posible huelga de entrenadores por impagos, Cano tiene una opinión clara: “Los contratos están para cumplirlos, y me solidarizo pero no por corporativismo, sino por justicia; cuando nos echan nos quedamos sin trabajo, y por lo menos a mí, esto no me ha hecho rico”.