Pepe Mel medita los minutos que dará a Viera y confirma la baja de Raúl Navas

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha dicho este viernes que Jonathan Viera, "obviamente", no está en condiciones de jugar los 90 minutos de este sábado ante la UD Ibiza, aunque irá convocado, y ha confirmado la baja por lesión del central andaluz Raúl Navas, única ausencia en su plantilla.

UD Las Palmas y UD Ibiza se cruzan por primera vez en su historia

Saber más

El técnico madrileño ha confirmado en la rueda de prensa previa al último entrenamiento que Viera entrará en la lista de 23 citados, si bien tiene que "meditar con tranquilidad" si pone al jugador "de inicio" o lo hace "cuando el partido esté abierto", pero en cualquier caso admite que necesitan "ponerle en juego".

En el caso de Raúl Navas, ha reconocido que "seguramente" se equivocó al alinearlo el pasado fin de semana ante el CD Mirandés en Anduva (4-2), porque el central sevillano tenía molestias, mientras que otros compañeros sí estaban al cien por cien.

"Cuando haces eso, esta categoría te penaliza, y no vamos a caer dos veces en la misma piedra. No está roto, la resonancia ha salido limpia, pero el jugador dice que tiene molestias al sprintar y juega mermado, por lo que no vamos a arriesgar", ha explicado.

Mel quiere pasar página tras la goleada encajada en Miranda de Ebro, donde tuvo un "sentimiento de fracaso personal" debido al planteamiento que hizo del partido, por lo que no quiere que ningún jugador se sienta señalado, y ahora se centra en medirse a un Ibiza que llega invicto al Estadio de Gran Canaria.

"Nuestro máximo respeto a un equipo que viene con la dinámica ganadora del año pasado, que no ha perdido todavía, y no va a ser nada sencillo", ha dicho del rival balear. Además, ha analizado que suele jugar con 3-4-3 en salida de balón, y 4-2-3-1 para defender.

El técnico madrileño espera que su equipo recupere la versión "homogénea" y el "equilibrio" que sí tuvieron en los tres primeros partidos ante Valladolid, Girona y Huesca.

Además, recuerda que en estas cuatro primeras jornadas "todos los favoritos ya han fallado", incluido el suyo, con un partido "decepcionante" tras un "día malo", pero lo que más "preocupante" es que conceda ocasiones al rival "con relativa facilidad".

Mel celebra que para el próximo partido recupera a los jóvenes Ale García y Alberto Moleiro, quienes han regresado de sus amistosos con la selección española sub'19, porque son dos futbolistas "importantes" en sus planes, "más allá de que no tengan ficha profesional", ha destacado.