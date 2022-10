Pimienta espera otro partido “de máxima exigencia” ante la Ponferradina

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, ha asegurado que el partido de este sábado ante la SD Ponferradina en el estadio El Toralín será “de máxima exigencia”, como lo fue el del pasado miércoles, también a domicilio, ante el CD Lugo, resuelto para los amarillos por 0-1.

El técnico catalán sostiene que el conjunto berciano no refleja en la clasificación “lo que se merece”, y a pesar de que ha enlazado cuatro jornadas sin ganar espera un choque difícil en un estadio “muy complicado”, en el que tendrán que volver a hacer “un partido excelente” para llevarse los tres puntos, según ha manifestado este viernes en una rueda de prensa telemática.

También pone en valor que muchos de los jugadores que tiene la Ponferradina “repiten de la temporada anterior”, como el brasileño Yuri y los grancanarios Edu Espiau y Dani Ojeda, y lo han complementado con “fichajes bastante buenos”, por lo que, a su juicio, es un equipo “muy a tener en cuenta”.

Además, Pimienta ha recordado lo que les costó ganar en El Toralín la temporada pasada, con un gol de Rober -ahora en el Deportivo Alavés- en el tiempo de prolongación (1-2).

Pese a que este segundo partido consecutivo fuera de casa se jugará solo tres días después del disputado en el estadio Anxo Carro, el preparador catalán subraya que “no hay excusas” y que la plantilla llega “en plenas condiciones”, aunque es “lógico” que haya “cansancio, molestias y algunos golpes” al no estar acostumbrados “a jugar un partido oficial cada tres días”.

Además, dice no tener decidida la alineación que presentará, después de utilizar desde el inicio en Lugo a futbolistas con menos participación, aunque sí ha dado una pista: “Con la calidad que tenemos, sería contraproducente dejar a los mejores jugadores en el banquillo. Mi obligación es hacer el mejor once, y cualquiera puede ser titular, todos están preparados”.

Por otra parte, y ante la racha histórica del equipo en un comienzo liguero -cinco victorias y cinco empates-, asegura que “invencible no hay nadie, pero estamos haciendo las cosas muy bien y no ha sido de forma fortuita o casual, sino con mucho sufrimiento y trabajo, compitiendo, y ese debe ser también el camino cuando las cosas no salgan, seguir creyendo en nuestra idea”, ha concluido.