Pimienta: “Sabemos lo que tenemos que hacer y lo vamos a conseguir”

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, ha reiterado su convencimiento de que el equipo amarillo superará este sábado al CD Tenerife y accederá a la gran final por el ascenso a LaLiga Santander porque “saben” lo que tienen que hacer y lo van a “conseguir”.

El técnico catalán ha dicho en rueda de prensa telemática que necesitan un gol.

“No sabemos en qué minuto llegará, pero va a llegar” para igualar así el 1-0 del partido de ida, disputado el pasado miércoles, un resultado que les valdría al término de una hipotética prórroga.

Pimienta espera un partido “diferente” al del Heliodoro. Será “otra película”, fundamentalmente porque se va a jugar en un Estadio de Gran Canaria “que casi va a doblar” en número de espectadores a los 19.000 que fueron al coliseo blanquiazul, con una “afición entregada” que les va a “llevar en volandas”.

García Pimienta no ha querido valorar la polémica sobre las declaraciones que hizo el capitán amarillo, Jonathan Viera, al término del partido de ida, cuando dijo: “Veo mucha fiesta aquí, y me parece bien, pero les esperamos el sábado en el Gran Canaria, no saben lo que les espera”, dirigiéndose a los aficionados amarillos congregados en las gradas del Heliodoro.

Pimienta ha dicho también que el Tenerife es un equipo con una “seña de identidad clara” en el aspecto defensivo, la de cometer “mucha faltas”, pero ha confiado en que el árbitro designado, el vasco González Esteban, no permita esa estrategia del conjunto blanquiazul.

“Sabía cuáles eran las virtudes del Tenerife, corta mucho el juego y sale a la contra, pero nuestros jugadores están convencidos de que las cosas van a salir bien y estoy concienciado de lo que hay que hacer mañana para ganar el partido”, ha subrayado.

Ahora bien, tras analizar lo sucedido el miércoles, García Pimienta reconoce que no fue “el mejor partido” del conjunto amarillo, también por “méritos del rival”, y aunque tuvieron “un 72 por ciento de posesión”, les faltó “darle velocidad de balón”, algo que intentarán corregir este sábado para imponerse al eterno rival.