Rafa Mujica no se siente “un cero a la izquierda, como muchos han pensado”

Rafa Mujica, delantero de la UD Las Palmas, asegura que está “cumpliendo un sueño” en el equipo amarillo, donde juega cedido por el Leeds United inglés, y quiere demostrar que no es “un cero a la izquierda, como muchos han pensado” en su reciente pasado.

Maikel Mesa estará tres semanas de baja y podría perderse el derbi canario

Saber más

El jugador grancanario ha dicho en rueda de prensa telemática, antes del encuentro del próximo sábado en Fuenlabrada, que llega de una época “de no jugar” y de que no contaran con él, en referencia al Real Oviedo, aunque no ha citado al equipo asturiano, y tiene ganas de “demostrar que vale”.

Mujica, autor ya de un gol en esta segunda vuelta liguera, aunque no sirvió para puntuar en Almería (3-1), no se plantea de momento su futuro —“pertenezco al Leeds y no sé qué pasará”—, porque ahora solo se centra “en aportar al equipo y en aprovechar esta experiencia para crecer como persona y como futbolista”.

El atacante amarillo, de 22 años, cree que el empate en casa del pasado sábado ante el Rayo Vallecano (1-1) fue positivo, porque el equipo amarillo “estaba por debajo en el marcador”, si bien cree que ese partido “ya es pasado” y ahora solo deben centrarse en el Fuenlabrada “para intentar traerse los tres puntos”.

“Ésa debe ser nuestra mentalidad”, ha apostillado Mujica, quien ha asegurado que aún quedan muchos puntos en juego —catorce jornadas, justo el último tercio de LaLiga SmartBank–, y que la UD no tiene que pensar “ni en el pasado ni en el final de temporada, sino ir partido a partido, aunque sea un tópico”.