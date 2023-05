Ramis: “Me siento pequeño al lado de la grandeza del club”

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha manifestado que se siente “pequeño al lado de la grandeza del club” al conocer que la entidad le concederá el distintivo de 'Leyenda Blanquiazul' por su etapa en el banquillo isleño, que finalizará esta temporada.

El CD Tenerife otorgará a Ramis el distintivo de 'Leyenda Blanquiazul'

El técnico catalán ha querido “agradecer ese reconocimiento” y ha subrayado en rueda de prensa que se siente “uno más del club” y “algo sobrepasado” por tantas muestras de cariño recibidas, a pesar de haber anunciado que dará por terminada su vinculación con la entidad cuando acabe el campeonato, dentro de dos jornadas.

También ha indicado que existe “un plano deportivo y otro personal”, y que aunque en el primero puede haber “discrepancias de todo tipo, unas favor y otras en contra”, y entiende que haya “gente que quiera cambios”, en el segundo no ha sentido “ninguna discrepancia por parte de la afición” y es lo que más valora, “el respeto a nivel personal y profesional” a todo su equipo de trabajo.

Ramis ha reconocido que está viviendo una semana “especial, con una vida paralela”, porque se aproxima su despedida en casa el próximo sábado en el Heliodoro Rodríguez López ante el Burgos, y porque se rindió ayer homenaje al defensa Carlos Ruiz, quien también dejará la entidad después de años como futbolista del conjunto blanquiazul. “Llevamos toda la semana tragando saliva”, ha admitido.

En ese sentido, el preparador tarraconense ha revelado de forma excepcional que ante el Burgos jugarán “Carlos Ruiz y diez más”, por lo que el central granadino será titular y, probablemente, será sustituido en el transcurso del partido para recibir la ovación del coliseo tinerfeño en su despedida.

“Todo lo que diga de Carlos Ruiz es poco, es un chico de una honradez máxima, que mira al equipo por encima de él, de un pundonor y una casta que ya no se mucho, tenían que sacarle los Geos del campo para dejar de jugar. Estar diez años seguidos en un club es dificilísimo, y lo más profundo . Es un jugador de equipo extraordinario, con un carácter y un comportamiento ejemplar, y un nivel de profesionalismo altísimo”, ha valorado del veterano futbolista de Baza, de 39 años.

En el aspecto deportivo, que pasa a un segundo plano dado que Tenerife y Burgos están salvados y sin opciones de optar a disputar la promoción de ascenso, Ramis ha revelado que Iván Romero es duda hasta última hora por unas molestias musculares que arrastra desde hace semanas, y su posible ausencia se uniría a las ya conocidas de Samuel Shashoua y Riza Durmisi, de larga duración.

Preguntado por la lucha por el ascenso directo, en la que está inmersa la UD Las Palmas, el técnico blanquiazul no ha escondido que espera que la próxima temporada vuelva a haber derbi canario en Segunda División, “un motivo de fiesta para ambas aficiones, aunque ellos no lo querrán”, aunque “todo está en el aire porque están todos muy justos, el que no cometa errores y saque puntos, irá a Primera División, pero sí espero que haya derbi el año que viene”.