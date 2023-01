Rey de partidos en Segunda División

La vigesimoquinta cita liguera de la temporada 22/23 convertirá mañana al CD Tenerife en el equipo con más partidos en la historia de la Segunda División, una categoría en la que cumple 45 temporadas. Los blanquiazules alcanzarán en El Sardinero 1.711 encuentros, uno más que el Real Murcia, que hasta la pasada semana –cuando lo igualó el representativo con su vista a Cartagena– conservaba la mejor marca.

La plusmarca lograda por el Tenerife explica que más de la mitad de sus 3.344 partidos oficiales en cien años de vida hayan sido en la actual LaLiga SmartBank, nacida, al igual que la Primera División, en la campaña 28/29. Así, el 51,14% de sus compromisos fueron como equipo de plata, como el 55,06% de los goles anotados (2.143).

Debut en Jerez de la Frontera. De la mano de Carlos Muñiz, su primer entrenador ascensor que lo sacó de la categoría nacional con la promoción superada al Orihuela en mayo de 1953, la convivencia del Tenerife con la Segunda División arrancó el 12 de septiembre siguiente con una visita al Xerez de la que no salió bien parado, pese al gol temprano en el minuto 3 de Antonio Pedrero, El Loco, luego compensado por los aciertos de Cortés y Olcina. Pero aquel 2-1 no fue un mal presagio. Adscrito al grupo Sur de la categoría, el Tenerife acabó la temporada sexto de 16 participantes y no pasó agobios con una plantilla en la que los refuerzos de Garatea (portero), Isal (defensa), Fernández (medio) y Bolea (delantero) dieron el salto de calidad necesario.

Un trono con vigencia larga. El primer puesto que pasará a ostentar el Tenerife estará vigente cuando menos hasta el final de la temporada. Y después, solo un cambio de categoría combinado con el regreso del Murcia a la categoría lo pondría en cuestión. Tras el club pimentonero, el siguiente con más experiencia es el Real Sporting, con el que el Tenerife mantiene una distancia de 136 partidos (más de tres temporadas en el formato actual) que lo hace inalcanzable a medio plazo. A partir de los tres del podio y hasta los diez primeros, ningún otro alcanza los 1.500 partidos, siendo los más cercanos Hércules (1.462), Rayo Vallecano (1.438) y Elche (1.428).

Antigüedad. Con todo, el Tenerife no es la entidad más longeva en la Segunda División, algo que se explica en buena medida porque, como equipo canario, le fueron vedadas las categorías nacionales durante los primeros veinte años de existencia de la competición. Y así, el Real Murcia seguirá siendo el abuelo del campeonato (54 campañas), seguido del Real Sporting (49). Tras el Tenerife, tercero con sus 45 presencias, les siguen Sabadell (44), Hércules (43) y Castellón y Cádiz (41).

Coincidencias curiosas. El Tenerife nunca pudo celebrar sus partidos centenarios más significativos en la categoría de plata con una victoria. Cuando se aprestó a celebrar las citas 500, 1.000 y 1.500 en la Liga, no pasó del empate. Por orden cronológico, un 1-1 en El Sadar frente a Osasuna (1 de abril de 1973) pese a adelantarse con un gol de Jorge Fernández en el minuto 14. Treinta años después, otro 1-1 (Kiko Ratón, m.80) frente al Terrassa en el Heliodoro el 23 de marzo de 2003. Y de últimas (28 de enero de 2018) tablas sin goles en la visita del Real Valladolid.

El ránking de jugadores. La lista de los casi 600 futbolistas que defendieron alguna vez en Segunda la camiseta del representativo está encabezada por Aitor Sanz con 302 comparecencias, que podrán seguir aumentando en las 18 jornadas que restan de curso. Le sigue otra leyenda tinerfeñista como Suso Santana (288) y completa el podio Carlos Ruiz (272), también jugador referente de la última década blanquiazul. A partir de ahí, un trío de legendarios de los años sesenta y setenta del siglo pasado –Molina (270), Justo Gilberto (266) y Pepito Reyes (221)–, una pareja del primer Tenerife en Segunda –Julito (220) y Villar (217)– y dos contemporáneos de esta centuria: Vitolo (209) y Dani Hernández (207).

Porteros inolvidables. El propio Dani encabeza la relación de los porteros más frecuentes en partidos en el torneo de plata. Tras él, el vasco Peio Aguirreoa (126), Sergio Aragoneses (120) y Andrés Gómez, Cuco (100). Solo estos cuatro alcanzaron la centena de alineaciones, a la que no llegaron, entre otros, Antonio Gómez (98), Santi Lafuente (89) o el uruguayo Nilson Bertinat (66), al que mañana podrá igualar Juan Soriano (65).

Goleadores. El primer pichichi en Segunda División del Tenerife fue Antonio El Loco (21 tantos en el curso 53/54), pero en el cómputo de sus 45 campañas en el segundo escalón de la élite, Julio Alonso Arribas, Julito lidera la tabla de máximos artilleros con 104 aciertos, seguido del mismo Antonio (77) y Juan Francisco Martínez, Nino (64), que completa el podio. La decena de atacantes más efectivos sigue con José Juan (63), Justo Gilberto (39), Illán (36), Suso Santana (33), Barata (32) y el uruguayo Ferreira y el tinerfeño Tomás Barrios, Tomasito (32).

Y goleadas. El 8-0 infligido al RCD Mallorca el 20 de diciembre de 1953 –tan pronto como en la temporada de su estreno en la categoría– sigue resistiendo después de 69 años como la mayor victoria del Tenerife en su senda por la Segunda División. En medio de un aguacero que convirtió el Heliodoro en un barrizal, el barcelonés Adolfo Bolea firmó un póquer y Antonio un hat-trick, completando Julito el festín, nunca repetido, que se dio ese día el equipo de Carlos Muñiz.