Yanis Rahmani: “El equipo está capacitado para ganar en Alcorcón”

El jugador del CD Tenerife Yanis Rahmani ha manifestado este jueves que el equipo blanquiazul “está capacitado para ir a Alcorcón y ganar” y ese es el “objetivo” que se han marcado, aunque para ello tendrán que hacer “un muy buen partido” el próximo domingo ante un rival fuerte en su campo y al que respetan.

El atacante cedido por el Eibar ha dicho a los medios oficiales del club que el triunfo del pasado lunes frente al Eldense (1-0) les debe dar “tranquilidad”, y ahora pretenden “encadenar dos victorias, porque en esta categoría es muy importante, pero también muy difícil”.

En su opinión, los tres puntos ante el cuadro alicantino, que cortaron una racha de siete encuentros sin ganar, les deben servir “para seguir creyendo y cogiendo buenas sensaciones” en los inmediatos compromisos de LaLiga Hypermotion.

“Todo el mundo conoce al Alcorcón en su casa y está claro que hay respeto, pero necesitamos resultados y la victoria del lunes nos debe dar tranquilidad y saber que somos capaces de sacar adelante los partidos”, ha explicado.

Rahmani destaca que en el vestuario “hay muy buen grupo, aunque cuando no hay resultados, los ánimos no son tan buenos, pero aún así he visto a la gente unida, fuerte. La semana pasada nos juntamos, hablamos, el grupo tiene ganas de cambiar la dinámica y además se lo merece”.

En el aspecto individual, el nuevo futbolista blanquiazul está “satisfecho” porque a pesar de que lleva poco tiempo en el Tenerife, el entrenador, Asier Garitano, “está contando conmigo, y creo que estoy aportando cosas en el campo, y lo seguiré haciendo”, ha dicho.