Luis Miguel Ramis: "En esta liga quedando lo que queda no te puedes dormir"

En la rueda de prensa posterior a la derrota frente a la UD Logroñés, Luis Miguel Ramis afirmó que el equipo cometió errores que el rival aprovechó y “nosotros no”. El entrenador blanquiazul habló sobre los fallos colectivos y lo importante que es continuar yendo partido a partido para lograr los objetivos.

Luis Miguel Ramis comenzó su intervención haciendo un balance del partido. “A las alturas a la que estamos de la temporada nos estamos jugando todo”, comenzó. Ramis añadió que “durante el 80% o el 90% del partido va a haber pocas situaciones de un gol tanto para uno como para otro”. “El otro día nos enfrentamos a un rival que llevaba muchos goles en contra pero no fuimos eficaces y el que en estos tramos de esta temporada se equivoca y comete errores los paga”, añadió. Sobre los errores, el entrenador del CD Tenerife reconoció “hoy los hemos cometido y ellos no”. “Hemos tenido alguna situación para haber marcado pero en estas jornadas con el nivel de exigencias y todo lo que nos estamos jugando los partidos van a ser así”, detalló. El entrenador blanquiazul explicó que “nos pasó en Zaragoza o en Leganés que cuando no es por una cosa es por otra pero cometemos un error que ellos aprovechan y nosotros no”. Luis Miguel Ramis concluyó que “perdemos un partido en el que hemos cometido un error y a final de temporada eso va a ser muy importante. Tenemos que vigilar ese asunto.”

Preguntado sobre si el de hoy ha sido uno de los partidos más flojos del equipo, Ramis contestó que “para mi no ha sido así”. “El equipo ha tenido buen orden defensivo, no le han generado ninguna situación de gol pero es verdad que a nosotros nos ha costado generar algo”, admitió. El técnico del CD Tenerife explicó que “ellos no han cometido errores y los que han cometido no los hemos aprovechado”. “No creo que haya sido nuestro partido más flojo, tampoco el más brillante, pero todo el mundo aprieta muchísimo y eso debemos hacer nosotros también”, finalizó.

Con respecto a la producción ofensiva del equipo, el entrenador respondió que “la idea era encontrar esas vías de progresión por fuera y ahí encontrar balones entre línea o a la espalda”. “Cuando llegamos al área no estamos siendo clarividentes, no estamos encontrando ese espacio y cuando llegamos fuera generamos muchas situaciones de centro que con dos jugadores arriba como Fran Sol o Zarfino debemos crear más peligro”, explicó. Luis Miguel Ramis aseguró que “seguiremos trabajando para seguir llegando a esas zonas con posibilidades de generar situaciones de gol”. “Si te equivocas lo acabas pagando, hoy nos hemos equivocado y lo hemos pagado”, siguió. El técnico finalizó reconociendo que “lo que el rival nos ha dejado no lo hemos aprovechado y nos vamos con una derrota otra vez”.

Sobre los fallos individuales, Ramis fue tajante y aseguró que “fallamos todos”. “El peso de los errores es de todos, y yo soy el primero”, aclaró. El entrenador blanquiazul admitió que “son errores solucionables pero es una pena que hagas un buen trabajo defensivo, que no dejes a un rival con mucha necesidad generar prácticamente nada y terminen marcando”. A nivel ofensivo declaró que “llegamos bien a la zona de finalización pero no somos eficaces ni encontramos situaciones de gol”.

Preguntado por una posible ausencia de motivación en el equipo de cara al tramo final, Luis Miguel Ramis contestó que “motivación tenemos y mucha”. “En esta liga quedando lo que queda no nos podemos dormir porque te puedes poner en problemas”, avisó. El entrenador del CD Tenerife afirmó que “hay que mirar hacia adelante porque somos capaces pero quedan algunos puntos para lograr ese objetivo que podemos tener más cerca”. El técnico continuó declarando que “quedando las jornadas que quedan en todos los partidos va a haber algo en juego, nosotros todavía tenemos que sumar puntos, seguir en esta línea esperando que acompañen los resultados, que es lo que genera confianza”. “Hay una motivación máxima y los jugadores son conscientes porque siempre han estado muy motivados de intentar crecer”, concluyó.

Sobre la entrada de Carlos Pomares, Luis Miguel Ramis contestó que “la participación de los laterales la habíamos planteado para intentar atraer jugadores rivales y luego pensando en los posibles balones al área en segundas ocasiones”. “Ellos no son un equipo que deja muchos espacios por fuera, por eso queríamos hundirlos un poco para encontrar ahí entre líneas balones que nos permitieran girarnos, buscar la espalda, jugar por fuera”, explicó. El técnico del CD Tenerife comentó que “hemos llegado muchas veces y bastante bien pero en las inmediaciones del área otra vez no hemos tenido claridad para buscar situaciones de tiro o de pase a la espalda”. “Era un movimiento pensado para que lo pudieran aprovechar más compañeros”, aclaró.

Al plantearle que la derrota puede suponer decirle adiós al ‘playoff’ Ramis respondió que “estoy en el partido a partido”. “Yo no vendo nada y dije lo que dije”, especificó. El entrenador continuó su intervención afirmando que “vamos a intentar solventar todas las jornadas, intentar sumar puntos darle y poco más”. “Yo tengo una sensación, tengo que transmitir a mis jugadores la ambición de seguir hacia arriba y aunque sé que hemos perdido tres puntos importantes para alcanzar un objetivo, ahora pienso en el siguiente partido que es el del Sporting de Gijón”, puntualizó.

Finalmente Ramis habló sobre Nono. “Ha hecho una gran primera parte con balón y sin balón”, explicó. El entrenador blanquiazul reconoció que “es verdad que en la segunda mitad ha estado un poco más apagado, menos participativo, más cansado y por eso lo hemos sustituido”. “El trabajo que ha hecho en la primera parte fue muy bueno en las dos facetas del juego: ha dado continuidad al balón, ha generado peligro por fuera, ha defendido bien su espacio…”, siguió. Ramis explicó que “todos intentan darle lo máximo al equipo, a veces están más acertados, otras menos pero intentaremos seguir trabajando con todos para que el que pueda dar más lo de”.