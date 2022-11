La regata Atlantic Rally for Cruisers, la ARC, todo un clásico en la agenda náutica de Las Palmas de Gran Canaria y que se celebra cada mes de noviembre, desde hace 37 años, ha comenzado a escribir un nuevo capítulo de su particular cuaderno de bitácora. La flota de este rally náutico, con tres salidas desde la capital, la ARC Plus, la ARC y la ARC January, se prepara en el muelle deportivo de la capital para su anual aventura atlántica en una época del año propicia para la navegación desde Canarias.

Cuenta atrás para la salida de la ARC

Saber más

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, junto con el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, y el gerente de Turismo de Gran Canaria, Pablo Llinares, presentaron en la mañana de este jueves la aventura atlántica 2022 de los barcos de la ARC.

La ARC Plus, que celebra en 2022 su décima salida desde la capital grancanaria, zarpará el 6 de noviembre. Durante cinco semanas, incluida una escala en Mindelo (Cabo Verde de seis días), la flota llegará a la isla de Granada al puerto deportivo de Port Louis de Camper & Nicholson la primera semana de diciembre. La flota con casi un centenar de yates de crucero y unos 500 tripulantes, entre ellos familias con 30 menores, de unas 28 nacionalidades.

La regata ARC celebra su 37 edición con 240 veleros y 1.400 tripulantes en sus dos rutas atlánticas de noviembre desde Las Palmas de Gran Canaria 🌴💛



Fotos: Tony Hernández



📎 https://t.co/SRpexLQyhG@AyuntamientoLPA @ciudaddemar @GranCanariaTur @LasPalmasPorts @ARCrally pic.twitter.com/v7HQIMRvUI — Turismo de Las Palmas de Gran Canaria (@LpaVisit) November 3, 2022

Los veleros de la flota incluyen desde los clásicos Swan que cruzan el océano desde la década de 1970 hasta multicascos de nueva construcción listos para poner sus primeras millas atlánticas bajo sus quillas.

Con una ruta directa de 2.700 nm de navegación oceánica desde Las Palmas de Gran Canaria hasta la isla de Santa Lucía, la 36ª edición del Rally Atlántico para Cruceros zarpará el 20 de noviembre de 2022.

La travesía es de unas tres semanas, entre 18 y 21 días de navegación. Un total de 147 yates y unos 900 navegantes, que zarparán del muelle deportivo de la capital grancanaria, conforman una de las flotas más eclécticas de los eventos de vela en el mundo. La edición 2022 cuenta con barcos de crucero y multicascos de última generación que ofrecen comodidad y velocidad, informa la organización en una nota de prensa.