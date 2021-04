Arranca la primera liga federada de tenis de mesa en la isla de Fuerteventura

De no ser por el tenis de mesa majorero y el tenis de mesa palmero, la Segunda División-B hubiese sido la única protagonista un fin de semana más. Efectivamente, este fin de semana se produjo el hito histórico de haber arrancado la primera liga federada en la isla de Fuerteventura, con cinco equipos, cuatro de ellos del Club Palatrón y uno del Club Dragones. Además, ha dado comienzo la competición insular de La Palma.

Temespín Promesas, Grateme-Óptica Sedano, CTM Tabor Añavingo y Prakán Garachico-Proa Norte lideran la Segunda División-B de tenis de mesa

En cuanto a los resultados de la Tercera insular de Fuerteventura, se dieron los siguientes marcadores: 5-1 del Palatrón A frente al Palatrón B, 1-5 del Dragones sobre el Palatrón C, 6-0 del Palatrón A frente al Palatrón D y 4-2 del Dragones frente al Palatrón B. La clasificación la encabeza el Palatrón A y el Dragones, seguidos del Palatrón C, Palatrón D y Palatrón B.

En la competición insular palmera los resultados fueron: 6-0 para el CD Teneguía C sobre el CD Teneguía-Kiosko La Zamora y 4-2 del TM Defense Atlético frente al TM Defense Canarios. La clasificación la encabezan el Teneguía C y el Defense Atlético, seguidos del Juventud, Defense Canarios y el Teneguía-Kiosko La Zamora.

Ya en Segunda División-B, el grupo palmero nos dejó los siguientes marcadores: 0-6 del Juventud TM frente al CTM Teneguía, 5-1 del Temespín Promesas Los Llanos al TM Defense C Breña Alta y 6-0 del Temespín Benayteme Los Llanos al TM Defense Five. La clasificación la lidera el Temespín Promesas, seguido del Juventud y el Temespín Benayteme. A continuación, viene el Teneguía, seguido del Defense Five y cierra la tabla el Defense C.

En el grupo Tenerife Sur más La Gomera de Segunda B, solo se disputaron dos partidos con los siguientes resultados: 2-4 del Grateme-Optica Sedano frente al CTM Agache-El Escobonal y 6-0 del Círculo de Amistad Tenerife frente al CTM Acoroma de Candelaria. El líder en solitario es el Grateme, seguido del Círculo de Amistad, del Tabor, del Hermigua, del Acoroma y cierra la clasificación el Agache.

En el grupo Tenerife Norte más Gran Canaria, también de esta Segunda B, arrojó los siguientes resultados: 4-2 del CD Celada ULL frente al CD Yacal Megaprint, empate a tres entre el Universidad de La Laguna TM y el CDTM Adelantados La Laguna y 2-4 del Taoro TM al Prakán Garachico Proa Norte. Lideran la clasificación el Prakán y el Taoro, seguidos por el Temebargran, el Celada, el Universidad, Adelantados y Yacal.

El próximo fin de semana tendremos el desenlace de varias categorías. Se celebra la cuarta y última concentración en Primera y Segunda División, así como la fase de grupos de Segunda División-B, continuaremos con la Tercera División de Fuerteventura y La Palma, permaneciendo a la espera de la evolución de la pandemia para comenzar las Terceras de Gran Canaria y Tenerife.