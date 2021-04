Temespín Promesas, Grateme-Óptica Sedano, CTM Tabor Añavingo y Prakán Garachico-Proa Norte lideran la Segunda División-B de tenis de mesa

La Segunda División-B se convirtió en la categoría estrella del tenis de mesa canario este fin de semana, al ser la única en celebrar partidos. Esta categoría está dividida en tres grupos constituidos atendiendo a criterios de cercanía de los equipos para evitar desplazamientos innecesarios.

En el Grupo 1, conformado por equipos de La Palma, los resultados que se dieron fueron los siguientes: 1-5 para el Temespín Promesas Los Llanos frente al CTM Teneguía, 2-4 del Juventud TM frente al TM Defense Five y 6-0 del Temespín Benayteme Los Llanos frente al TM Defense C Breña Alta. La clasificación está comandada por el Temespín Promesas, seguido del Juventud TM y el Temespín Benayteme, secundado a su vez por CTM Teneguía, TM Defense Five y cierra el grupo el TM Defense C.

En el Grupo 2, conformado por equipos de la zona sur de Tenerife, más uno de La Gomera, los marcadores finales quedaron de la siguiente forma: 6-0 para el CD Grateme-Óptica Sedano frente al CTM Hermigua-Casa Lorenzo, 4-2 del CTM Acoroma de Candelaria frente al CTM Tabor Añavingo y 1-5 del Círculo de Amistad Tenerife frente al CTM Agache-El Escobonal. El CD Grateme-Optica Sedano y el CTM Tabor Añavingo comparten liderato, seguidos del Círculo de Amistad, CTM Hermigua-Casa Lorenzo, CTM Acoroma de Candelaria y finalmente el CTM Agache-El Escobonal.

En el Grupo 3, donde se encuentran los equipos del norte de Tenerife, más uno de Gran Canaria, registraron los siguientes desenlaces: 3-3 entre el CTM Temebargran y el CD Celada ULL, 1-5 del Prakán Garachico-Proa Norte frente al Universidad de la Laguna TM y 3-3 entre el CDTM Adelantados La Laguna y el CD Yacal Megaprint. Descansó el Taoro TM. En lo referente a la clasificación, el Prakán Garachico-Proa Norte es líder en solitario seguido por el Taoro TM y el Temebargrán, les secundan el Universidad de La Laguna y el Celada ULL, cerrando el grupo el CD Yacal Megaprint y el CDTM Adelantados La Laguna.

El próximo fin de semana la Segunda División B volverá a ser protagonista de las mesas de Canarias, a la espera de que se disputen los partidos de las otras categorías.