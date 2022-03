Brillante actuación de la selección canaria de grappling en los nacionales de Sevilla

Destacada actuación de la selección canaria de grappling y grappling Gi en los campeonatos de España Senior, Veteranos, Sub 20, Sub 17 y Sub 20. La cita se celebró Sevilla el pasado fin de semana. El combinado de las islas fue la que más premios obtuvo.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GRAPPLING

Senior masculino 62 Kg

PLATA Albano Callero Brito (De La Riva)

BRONCE Cristofer Martín Barrios (Aborigen)

Senior masculino 71 Kg

BRONCE Kevin Martín Tinoco (De La Riva)

Senior masculino 77 Kg

BRONCE Carlos Yeray García Pérez (Golpea y Derriba)

Senior masculino 84 Kg

BRONCE Adrain Marian Priscenau (De La Riva)

Senior masculino 92 Kg

BRONCE Pedro J. García Pérez (Golpea y Derriba)

BRONCE Marcos Moreno Burgos (Golpea y Derriba)

Senior masculino 130 Kg

BRONCE Álvaro Déniz Cruz (Taz Jinamar)

Clasificación Senior masculina por federaciones

PLATA Canarias

Senior femenino 64 Kg

PLATA Minerva Montero Pérez (Taz Jinamar)

Senior femenino 71 Kg

ORO Meryxell González Correa (Club E. Correa)

Veteranos A masculino 77 Kg

BRONCE Gonzalo Ezequiel Samijosky (Chedey Jiménez)

Veteranos A masculino 84 Kg

PLATA Ignacio Ramón Pérez Gordillo (Aborigen)

Veteranos B masculino 66 Kg

ORO Cristofer Martín Barrios (Aborigen)

Veteranos B masculino 100 Kg

PLATA Ezequiel Braz Silvino (CD Leader Team)

BRONCE Moisés Gómez López (De La Riva)

Veteranos B femenino 53 Kg

ORO Marta Amigo Abeledo (CD Leader Team)

Veteranos C femenino 64 Kg

PLATA Minerva Montero Pérez (Taz Jinamar)

Sub 20 femenino 53 Kg

ORO Marina Farray García (De La Riva)

Sub 20 femenino 64 Kg

PLATA Victoria Isidro Lohbeck (ATR Carballo)

BRONCE Ailin Santana Martín (Taz Jinanar)

Sub 20 femenino 71 Kg

ORO Iris Perdomo Montesinos (Dario Zen Club)

Sub 20 femenino Clasificación por federaciones

ORO Federación Canaria

Sub 20 femenino Clasificación por Clubes

PLATA De La Riva

Sub 20 masculino 58 Kg

ORO Alejandro José Reyes Rodríguez (Taz Jinamar)

PLATA Yeremay Trujillo Medina (Chedey Jiménez)

Sub 20 masculino 62 Kg

ORO Acoidán Arbelo Betancor (De La Riva)

PLATA Guillermo Gutiérrez de Salamanca Vara (Club E. Correa)

Sub 20 masculino 66 Kg

ORO Giovanni Suárez Artiles (Taz Jinanar)

PLATA Avelino Santos Rodríguez (Taz Jinanar)

Sub 20 masculino 71 Kg

ORO Arón Hernández Montero (De La Riva)

Sub 20 masculino 84 Kg

PLATA Saúl Chaya López (Chedey Jiménez)

Sub 20 masculino Clasificación por federaciones

PLATA Federación Canaria

Sub 20 masculino Clasificación por Club

ORO Taz Jinamar

BRONCE De La Riva

Sub 17 femenino 46 Kg

ORO Arianna Pérez (Chedey Jiménez)

Sub 17 femenino 90 Kg

ORO Naira Cathaysa Campos Cuadra (De La Riva)

Sub 17 femenino Clasificación por federaciones

PLATA Federación Canaria

Sub 17 femenino Clasificación por Club

ORO Chedey Jiménez

Sub 17 masculino 58 Kg

ORO Daniel González Ferrer (De la Riva)

Sub 17 masculino 63 Kg

ORO Víctor Sanabria Martín (Chedey Jiménez)

Sub 17 masculino 69 Kg

PLATA Álvaro Gómez Sanz (Golpe y Derriba)

Sub 17 masculino 76 Kg

BRONCE Eloy A. Cabrera Garcia (De La Riva)

Sub 17 masculino Clasificación por federaciones

PLATA Federación Canaria

Sub 15 femenino 48 Kg

ORO Yurina Bentancor Domínguez (Chedey Jiménez)

PLATA Adriana Martinez Kim (Chedey Jiménez)

BRONCE Keira Frías Guadalupe (De la Riva)

Sub 15 femenino 52 Kg

ORO Mia Montesinos Perdomo (Dario Zen Club)

Sub 15 femenino Clasificación por federaciones

ORO Federación Canaria

Sub 15 femenino Clasificación por Club

PLATA Chedey Jiménez

Sub 15 masculino 42 Kg

ORO Darrington De La Cruz Mercedes (De la Riva)

Sub 15 masculino 47 Kg

BRONCE Álvaro Pinto De León (Taz Jinamar)

Sub 15 masculino 53 Kg

PLATA Daniel Torrents Santana (De La Riva)

BRONCE Saulo Hernández Montero (De La Riva)

Sub 15 masculino 66 Kg

PLATA Nathan Marques Godoy (Chedey Jiménez)

Sub 15 masculino 73 Kg

ORO Junior Rosario Sosa (ATR Carballo)

PLATA Yeray Del Rosario (Chedey Jiménez)

BRONCE Carlos Morales Ramos (Chedey Jiménez)

Sub 15 masculino Clasificación por federaciones

ORO Federación Canaria

Sub 15 masculino Clasificación por Club

ORO De La Riva

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GRAPPLING GI

Senior masculino 62 Kg

PLATA Cristofer Martín Barrios (Aborigen)

BRONCE Jesús Manuel Rodríguez Del Rosario (Taz Jinamar)

Senior masculino 66 Kg

BRONCE Antonio Jesús Reyes Rodríguez (Taz Jinamar)

Senior masculino 77 Kg

PLATA Carlos Yeray García Pérez (Golpea y Derriba)

Senior masculino 84 Kg

PLATA Abimael González García (Golpea y Derriba)

BRONCE Francisco Ramón Sánchez Santana (Vai Cavalo)

Senior masculino 92 Kg

BRONCE Marcos Moreno Burgos (Golpea y Derriba)

Senior masculino 130 Kg

PLATA Álvaro Déniz Cruz (Taz Jinamar)

Senior masculino Clasificación por federaciones

ORO Federación Canaria

Senior masculino Clasificación por Club

ORO Golpea y Derriba

Senior femenino 64 Kg

PLATA Minerva Montero Pérez (Taz Jinamar)

Senior femenino 71 Kg

ORO Meryxell Gonzalez Correa (Club E. Correa)

Senior femenino Clasificación por federaciones

BRONCE Federación Canaria

Veteranos A masculino 71 Kg

ORO Daniel Enrique Domínguez Bordon (Taz Jinamar)

Veteranos B masculino 62 Kg

ORO Cristofer Martín Barrios (Aborigen)

Veteranos B masculino 100 Kg

BRONCE Moisés Gómez López (De La Riva)

Veteranos B femenino 58 Kg

PLATA Marta Amigo Abeledo (CD Leader Team)

Sub 20 femenino 53 Kg

ORO Marina Farray García (De La Riva)

Sub 20 femenino 64 Kg

PLATA Victoria Isidro Lohbeck (ATR Caraballo)

BRONCE Ailin Santana Martín (Taz Jinamar)

Sub 20 femenino 71 Kg

ORO Iris Perdomo Montesinos (Darío Zen Club)

Sub 20 femenino Clasificación por federaciones

ORO Federación Canaria

Sub 20 femenino Clasificación por Club

PLATA De La Riva

Sub 20 masculino 58 Kg

ORO Alejandro José Reyes Rodríguez (Taz Jinamar)

PLATA Yeremay Trujillo Medina (Chedey Jiménez)

Sub 20 masculino 62 Kg

ORO Acoidán Arbelo Betancor (De La Riva)

PLATA Guillermo Gutiérrez De Salamanca Vara (Club E. Correa)

Sub 20 masculino 66 Kg

ORO Giovanni Suárez Artiles (Taz Jinamar)

BRONCE Avelio Santos Rodríguez (Taz Jinamar)

Sub 20 masculino 71 Kg

ORO Arón Hernández Montero (De La Riva)

Sub 20 masculino 84 Kg

ORO Saúl Chaya López (Chedey Jiménez)

Sub 20 masculino Clasificación por federaciones

ORO Federación Canaria

Sub 20 masculino Clasificación por Club

ORO Taz Jinamar

PLATA De La Riva

Sub 17 femenino 49 Kg

ORO Arianna Pérez (Chedey Jiménez)

Sub 17 femenino 90 Kg

ORO Naira Cathaysa Campos Cuadra (De La Riva)

Sub 17 femenino Clasificación por federaciones

PLATA Federación Canaria

Sub 17 femenino Clasificación por Club

ORO Chedey Jiménez

Sub 17 masculino 58 Kg

ORO Daniel González Ferrer (De La Riva)

BRONCE Stanilav Herta (De La Riva)

Sub 17 masculino 69 Kg

BRONCE Álvaro Jesús Suárez Romano (Jonacky)

Sub 17 masculino 76 Kg

BRONCE Samuel Silvestri (De La Riva)

Sub 17 masculino 110 Kg

BRONCE Gabriel Pérez Domínguez (Taz Jinamar)

Sub 17 masculino Clasificación por federaciones

PLATA Federación Canaria

Sub 17 masculino Clasificación por Club

ORO De La Riva

Sub 15 femenino 48 Kg

ORO Yurima Bentancor Domínguez (Chedey Jiménez)

PLATA Adrián Martínez Kim (Chedey Jiménez)

Sub 15 femenino 52 Kg

PLATA Mia Montesinos Perdomo (Darío Zen Club)

Sub 15 femenino 57 Kg

BRONCE Paula Martínez Kim (Chedey Jiménez)

Sub 15 femenino Clasificación por federaciones

PLATA Federación Canaria

Sub 15 femenino Clasificación por Club

ORO Chedey Jiménez

Sub 15 masculino 42 Kg

ORO Darrington De La Cruz Mercedes (De La Riva)

Sub 15 masculino 53 Kg

PLATA Saulo Hernández Montero (De La Riva)

BRONCE Daniel Torrents Santana (De La Riva)

Sub 15 masculino 66 Kg

BRONCE Nathan Marques Godoy (Chedey Jiménez)

Sub 15 masculino 73 Kg

BRONCE Junior Rosario Sosa, (ATR Caraballo)

BRONCE Carlos Morales Ramos (Chedey Jiménez)

Sub 15 masculino Clasificación por federaciones

PLATA Federación Canaria

Sub 15 masculino Clasificación por Club

PLATA De La Riva