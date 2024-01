El Círculo domina el Campeonato de Canarias de Paleta Goma Individual Juvenil y Sub 22

Ocho podios para el equipo del Círculo de Amistad XII de Enero en el Campeonato de Canarias Juvenil y Sub 22 de Paleta Goma Individual celebrado este pasado fin de semana en las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT).

El Recreo estuvo representado en la cita por un equipo compuesto por diez integrantes: Fernando Valle, Marc Pinto, Laura Parrado, Lorena López, Alexia Hernández-Suárez, Cristina Correa, Lucía Parrado, Elena Dorta, Alba Pinto y Álvaro Fuentes.

En Sub 22 Femenino, Cristina Correa se proclamó campeona de Canarias y su compañera Alexia Hernández-Suárez fue segunda. El podio lo completó Lorena López, tercera. En tanto que Laura Parrado no pasó de la fase de grupos. En Sub 22 Masculino, tercer puesto de Fernando Valle y cuarto de Marc Pinto.

Alexia Hernández-Suárez se proclamó campeona de Canarias Juvenil, por delante de su compañera Lorena López, que fue segunda. Alba Pinto completó el podio, siendo tercera. Tanto Lucía Parrado como Elena Dorta no pasaron de la fase de grupos. Marc Pinto se hizo con el subcampeonato Juvenil, mientras Álvaro Fuentes no pasó de la fase de grupos.

La próxima cita para la familia del frontenis canario será el Campeonato de Canarias Infantil y Cadete de Preolímpica, que se celebrará este el primer fin de semana de febrero en las instalaciones del Círculo en Barranco Hondo (Candelaria).

Desde el Círculo de Amistad XII de Enero queremos dar las gracias a la empresa Activa Canarias por el apoyo y la ayuda que presta cada año a la Sección de Frontenis.