Plata y bronce para Canarias en la Copa Federación de Clubes Sub-18 de halterofilia

El pasado sábado 19 de febrero tuvo lugar en Madrid la Copa Federación de Clubes Sub-18 de halterofilia, que deparó podios para la representación canaria.

En la competición femenina, el CH Molins de Rei ocupó la primera posición con 766,60 puntos, segundo terminó el CH Coruña con 717,41 puntos y tercero el Terhalter de Teror con 673,38 puntos Sinclair.

📊 #Resultados / La Copa Federación de Clubes Sub 16 y Sub 18 ya tiene dueños.



🏆 Sub 16 ♀️: C.H. Molins de Rei.

🏆 Sub 16 ♂️: C.H. Coruña “A”.

🏆 Sub 18 ♀️: C.H. Molins de Rei.

🏆 Sub 18 ♂️: C.H. Coruña.



